JPMorgan Chase suspend l'accès à Anthropic pour son personnel de Hong Kong, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
JPMorgan Chase JPM.N a interdit à son personnel de Hong Kong d'accéder aux modèles d'IA d'Anthropic, ce qui témoigne d'une surveillance étroite de l'utilisation de cette technologie en dehors des États-Unis, a rapporté jeudi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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