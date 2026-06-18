JPMorgan Chase suspend l'accès à Anthropic pour son personnel de Hong Kong, selon le Financial Times

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JPMorgan Chase JPM.N a interdit à son personnel de Hong Kong d'accéder aux modèles d'IA d'Anthropic, ce qui témoigne d'une surveillance étroite de l'utilisation de cette technologie en dehors des États-Unis, a rapporté jeudi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.