 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan Chase rompt ses liens avec les sociétés de conseil en vote par procuration, selon le WSJ
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase JPM.N coupe tous les liens avec les sociétés de conseil en vote par procuration avec effet immédiat, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant un mémo interne.

Un porte-parole de la banque n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
334,700 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank