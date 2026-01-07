JPMorgan Chase rompt ses liens avec les sociétés de conseil en vote par procuration, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'unité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase JPM.N coupe tous les liens avec les sociétés de conseil en vote par procuration avec effet immédiat, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant un mémo interne.
Un porte-parole de la banque n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer