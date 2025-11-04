JPMorgan Chase répond aux demandes concernant les politiques de "débancarisation"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails tout au long du document)

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré dans un dépôt réglementaire mardi qu'elle coopérait avec les demandes de renseignements des agences gouvernementales et d'autres entités concernant ses politiques et procédures à la lumière de la poussée de l'administration Trump pour examiner minutieusement les banques sur la "débancarisation" présumée de certaines industries ou de certains clients.

L'Office of the Comptroller of the Currency, ou OCC, a publié en septembre de nouvelles orientations visant à décourager les banques de résilier les comptes de leurs clients sur la base de leurs convictions politiques ou religieuses, à la suite d'une directive du président Donald Trump demandant aux régulateurs d'examiner les institutions financières pour déceler d'éventuels préjugés politiques.

La Maison Blanche avait déclaré que le décret visait "les abus systémiques des institutions financières qui sapent la liberté d'expression et les opportunités économiques".

Jonathan Gould, directeur de l'OCC, a déclaré lors d'une conférence mardi que les examinateurs de l'OCC vérifiaient si les grandes banques américaines avaient abandonné les politiques qui décourageaient l'offre de services à des industries telles que les armes à feu.

M. Gould a indiqué que certaines banques ont déclaré avoir modifié leurs politiques. Bank of America BAC.N a déclaré la semaine dernière dans un document réglementaire qu'elle recevait des demandes similaires.

"Certaines de ces questions sont à différents stades, y compris des examens, des enquêtes et des procédures judiciaires", a déclaré JPMorgan.