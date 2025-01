JPMorgan Chase répond aux attentes au 4T, bonne performance de la banque d'affaires

La banque américaine JPMorgan Chase a publié mercredi des résultats pour le quatrième trimestre répondant aux attentes, grâce à toutes ses branches mais la banque d'investissements a été marquée par de bonnes performances.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Jamie Dimon, patron de la banque cité dans un communiqué, a souligné que les clients avaient été "actifs" dans la banque d'affaires, où les commissions dans la banque d'investissement ont bondi de 49% et le chiffre d'affaires des activités de marché a progressé de 21%.

Dans la banque de détail, M. Dimon a constaté un gain de nouveaux clients et, par exemple, l'ouverture nette de deux millions de comptes courants supplémentaires sur l'ensemble de l'année.

La gestion d'actifs et de fortune a également profité de l'évolution des marchés, avec un bond de 21% des commissions de gestion et un chiffre d'affaires record de 5,8 milliards.

"Encore plus impressionnant, les flux nets d'actifs ont atteint 486 milliards de dollars en 2024, portant le cumul des flux nets à 976 milliards de dollars sur les deux dernières années", a relevé M. Dimon.

"L'économie américaine a été résiliente. Le chômage est resté relativement bas et les dépenses des consommateurs sont restées de bonne tenue, y compris pendant la saison des Fêtes", a-t-il commenté.

"Les entreprises sont plus optimistes au sujet de l'économie", a ajouté celui qui est considéré comme l'un des plus puissants dirigeants au monde.

Mais la question de sa succession a été ravivée ces dernières heures après l'annonce mardi du départ à la retraite d'ici fin 2026 de Daniel Pinto, directeur des opérations du groupe et qui était considéré comme le favori pour prendre sa suite.

M. Dimon, 68 ans, a indiqué en 2024 qu'il quitterait ses fonctions de patron dans les cinq ans à venir.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la banque a progressé de 11% sur un an à 42,77 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a bondi de 50% à 14 milliards.

Rapporté par action, ce dernier ressort à 4,81 dollars contre 3,04 dollars un an plus tôt, et 4,09 dollars anticipés par le consensus.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action JPMorgan Chase progressait de 1,01%.