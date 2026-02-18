JPMorgan Chase ouvrira plus de 160 nouvelles succursales dans 30 États américains en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N prévoit d'ouvrir plus de 160 succursales dans plus de 30 États américains en 2026, a-t-il déclaré mercredi, dans le cadre de son effort de plusieurs milliards de dollars pour élargir l'accès aux services bancaires.

Cette expansion permettra à la banque de pénétrer de nouveaux marchés, notamment les communautés rurales et les communautés à revenus faibles ou modérés, et de renforcer sa présence dans les régions à forte croissance du nord-est, du sud-est, du Heartland et du sud-ouest.

Le plan comprend également la décision de rénover près de 600 établissements. Chase embauchera 1 100 nouveaux employés dans le cadre de cette expansion, se rapprochant ainsi de son objectif d'ajouter plus de 10 500 employés des banques de détail d'ici la fin de l'année.

Le mouvement plus large, annoncé en 2024, est l'une des expansions de succursales les plus agressives de ces dernières années, avec des plans visant à ajouter plus de 500 nouveaux sites américains d'ici 2027.

"Les succursales de Chase sont plus qu'un simple lieu de transaction; ce sont des moteurs vitaux qui stimulent l'activité économique et soutiennent les gens, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les organisations à but non lucratif", a déclaré Tom Horne, Responsable des services bancaires aux particuliers en agence.

La banque a indiqué qu'elle avait d'importants projets d'expansion en Caroline du Nord et du Sud, en Floride, en Pennsylvanie, au Kansas, au Massachusetts et au Tennessee en 2026.

Chase est la banque de détail et commerciale américaine de JPMorgan Chase, qui a annoncé le mois dernier un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés.

