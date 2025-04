JPMorgan Chase dépasse les attentes au 1T dans un contexte de "turbulences considérables"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque américaine JPMorgan Chase a publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, son patron Jamie Dimon mettant en garde contre les "turbulences considérables" que l'économie doit affronter.

Sur les trois premiers mois de l'année, la plus grande banque américaine en terme d'actifs a réalisé un chiffre d'affaires de 45,31 milliards de dollars (+8%) et un bénéfice net de 14,64 milliards (+9%).

Le consensus des analystes de FactSet tablait respectivement sur 43,99 milliards et 13,15 milliards.

Rapporté par action, le résultat net ressort à 5,07 dollars, contre 4,44 dollars un an plus tôt et un consensus de 4,63 dollars.

"L'économie fait face à des turbulences considérables (y compris géopolitiques), avec une possibilité d'éléments positifs comme une réforme fiscale et une dérégulation, et une possibilité d'éléments négatifs comme les tarifs douaniers et des +guerres commerciales+", a relevé M. Dimon.

Il a également cité une "inflation résistante, des déficits budgétaires élevés et, toujours, des prix assez élevés pour les actifs et une volatilité".

"Comme toujours, nous espérons le meilleur mais nous préparons le groupe pour un large éventail de scénari", a-t-il poursuivi.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action JPMorgan progressait de 2,81%. Elle avait fermé la séance de jeudi en chute de 3,09%.