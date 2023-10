Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase: BPA accru de 39% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 35% à 13,15 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2023, soit 4,33 dollars par action (+39% sur un an), aidé par un repli de 10% des provisions pour pertes sur crédit à 1,38 milliard.



Cette amélioration des résultats de la banque new-yorkaise reflète aussi une croissance de 21% de ses revenus, à près de 40,7 milliards, dopés par l'acquisition de First Republic sans laquelle ils se sont accrus de 15% grâce notamment aux taux plus élevés.



'Un marché du travail toujours tendu, un endettement public très élevé avec des déficits budgétaires record en temps de paix, augmentent les risques que l'inflation demeure élevée et que les taux d'intérêt montent encore', estime d'ailleurs son PDG Jamie Dimon.





