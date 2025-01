JPMorgan Chase: bénéfice net accru de 50% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net accru de moitié à 14 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2024, soit 4,81 dollars par action (+58%), et un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) de 21%, contre 15% un an auparavant.



Les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 10% à 43,7 milliards de dollars, alors que ses dépenses hors intérêt ont diminué de 7% à 22,8 milliards et que ses provisions pour pertes sur crédit se sont tassées de 5% à 2,63 milliards.



'L'économie américaine s'est montrée résiliente. Le chômage reste relativement bas et les dépenses des ménages sont demeurées vigoureuses, y compris durant la période des fêtes', pointe le CEO Jamie Dimon.



S'il souligne aussi l'optimisme accru des entreprises au sujet de l'économie, il voit deux risques significatifs, à savoir une persistance de l'inflation et une situation géopolitique 'la plus dangereuse et compliquée depuis la Seconde Guerre Mondiale'.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE 247,30 USD NYSE +1,29%