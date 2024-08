JPMorgan AM place Travis Spence à la tête de son activité ETF

JP Morgan Asset Management vient de promouvoir Travis Spence au poste de responsable mondial des ETF, avec effet immédiat. A ce poste, l’intéressé dirigera le développement de produits, les marchés capitaux et les équipes ETF Insights nouvellement constituées, tout en continuant à diriger la distribution des ETF dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Il est rattaché à Jed Laskowitz, directeur des investissements et responsable mondial des solutions de gestion d’actifs chez JPMorgan AM.

Basé à Londres, Travis Spence est responsable de la distribution des ETF pour l’EMEA depuis 2023. Avant cela, il était responsable international de l’équipe de spécialistes d’investissements obligataires de la société. Il a aussi piloté l’activité Global Liquidity en Asie et supervisé les principales relations de distribution dans la région. Il travaille chez JPMorgan AM depuis 20 ans.

La promotion de Travis Spence fait suite au départ de l’ancien responsable mondial des ETF de JPMorgan AM, Bryon Lake, pour Goldman Sachs Asset Management en mai.

La plateforme mondiale d’ETF de JPMorgan AM représente 190 milliards de dollars pour plus de 100 ETF. La société de gestion se positionne plus particulièrement sur les ETF actifs, où elle est le deuxième acteur à l’échelle mondiale en termes d’encours, selon des données de Bloomberg au 14 août. En mars dernier, George Gatch, le directeur général de JPMorgan AM, déclarait viser 1.000 milliards de dollars d’actifs dans les ETF d’ici à cinq ans.

