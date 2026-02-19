JPMorgan affirme que le procès de Trump a indûment désigné Dimon comme défendeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

Le président Donald Trump a indûment inclus Jamie Dimon en tant que défendeur dans son procès pour débancarisation de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase, afin de renvoyer l'affaire devant un tribunal d'État, ont déclaré la banque et son directeur général dans un document déposé jeudi au tribunal.

L'affirmation de Donald Trump selon laquelle Jamie Dimon s'est livré à des pratiques commerciales déloyales ne s'applique pas aux dirigeants des banques qui sont directement réglementés par les agences bancaires fédérales, selon le document déposé au tribunal.

Donald Trump a intenté cette action en justice en janvier à titre personnel devant un tribunal du comté de Miami-Dade. La plainte réclamait 5 milliards de dollars de dommages et intérêts et alléguait également que JPMorgan avait commis une diffamation commerciale en l'inscrivant sur une "liste noire" bancaire après avoir fermé certains de ses comptes en 2021, peu de temps après la fin de son premier mandat.

JPMorgan et Dimon ont nié ces allégations dans le dossier judiciaire et ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'une liste noire.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de district de Miami, où les défendeurs cherchaient à déplacer l'affaire, avant de demander son transfert devant le tribunal fédéral de Manhattan. Les sociétés défenderesses préfèrent souvent que les affaires soient jugées par un tribunal fédéral.

Un porte-parole de l'équipe juridique de Donald Trump a déclaré que la banque et Jamie Dimon avaient débancarisé et mis sur liste noire Donald Trump, sa famille et leurs entreprises. "Les accusés ont commis ces actes délictueux uniquement en raison des politiques du président "L'Amérique d'abord", qui ont sauvé notre pays. Le président Trump défend tous ceux qui ont été débancarisés à tort par JPMorgan Chase et leurs acolytes, et il veillera à ce que cette affaire connaisse une conclusion juste et appropriée."

Le procès contre JPMorgan est l'un des au moins six procès que Donald Trump a intentés à titre personnel depuis son retour à la présidence.