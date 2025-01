JPMorgan affiche un bénéfice annuel record grâce au rebond des marchés pour les négociateurs et les traders

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a affiché mercredi un bénéfice annuel record , ses négociateurs et traders ayant profité de la reprise des marchés au quatrième trimestre.

Le géant bancaire a été porté par une économie forte et des réductions de taux d'intérêt qui ont stimulé les ventes d'actions et les offres d'obligations. L'environnement haussier a également favorisé les fusions et les acquisitions après des années de tiédeur.

Le bénéfice pour 2024 a atteint 58,5 milliards de dollars, contre 49,6 milliards de dollars l'année précédente.

"L'économie américaine a bien résisté", a déclaré le directeur général Jamie Dimon, citant le faible taux de chômage et les dépenses de consommation saines.

"Les entreprises sont plus optimistes quant à l'économie et sont encouragées par les attentes d'un programme plus favorable à la croissance et d'une meilleure collaboration entre le gouvernement et les entreprises", a déclaré M. Dimon. Il a néanmoins cité des risques: les dépenses publiques, l'inflation et les conditions géopolitiques.

Le bénéfice du quatrième trimestre s'est élevé à 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre, a déclaré mercredi la plus grande banque américaine. Ce chiffre est à comparer aux 9,3 milliards de dollars, soit 3,04 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les revenus de la banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 46 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars.