JPMorgan achète la société britannique de technologie des retraites WealthOS, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant bancaire américain JPMorgan Chase JPM.N a conclu un accord pour acheter WealthOS, une plateforme technologique de gestion des retraites basée au Royaume-Uni, selon une note interne consultée par Reuters jeudi.

L'acquisition renforcera l'empreinte de la banque dans le domaine des retraites, la positionnant pour exploiter la demande de produits de planification de la retraite, car les clients recherchent un revenu prévisible à un âge avancé.

Fondée en 2019, WealthOS gère une plate-forme de gestion de patrimoine axée sur la technologie avec des effectifs au Royaume-Uni et au Sri Lanka, qui rejoindront tous JPMorgan, selon la note envoyée par Edmund Cohen, responsable des produits de retraite et de patrimoine de la banque.

J.P. Morgan Personal Investing prévoit d'utiliser les capacités technologiques de WealthOS pour améliorer son offre de retraites, ajoute le mémo.

La banque privée est un marché vaste et concurrentiel au Royaume-Uni, façonné par le rôle du pays en tant que centre financier mondial et foyer d'une forte concentration de personnes fortunées, de family offices et d'investisseurs internationaux.

La demande a été soutenue par le vieillissement de la population, l'augmentation des flux de richesse transfrontaliers et un besoin croissant de conseils en matière de planification de la succession, de la fiscalité et de la retraite, ce qui fait de ce segment une source régulière de revenus de commissions pour les banques et les gestionnaires d'actifs.