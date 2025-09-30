JPM réduit l'objectif de prix pour EQT Corp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** JP Morgan réduit l'objectif de prix de la société américaine de gaz naturel EQT Corp EQT.N à 62 $ contre 64 $; maintient la note "overweight"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** JP Morgan indique que le nouvel objectif de prix reflète les prix actuels du gaz naturel

** La société de courtage prévoit un autre trimestre de performance opérationnelle optimiste; la production du troisième trimestre devrait dépasser les prévisions du consensus de Wall Street

** Nous pensons qu'EQT a réduit certains volumes au cours du trimestre dans le cadre de son approche de gestion stratégique de la production, ce qui a permis à l'entreprise d'optimiser la valeur de sa production" - JPM

** 20 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver"; leur prévision médiane est de 63 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 18,1 % depuis le début de l'année