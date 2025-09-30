 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 915,00
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPM réduit l'objectif de prix pour EQT Corp
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** JP Morgan réduit l'objectif de prix de la société américaine de gaz naturel EQT Corp EQT.N à 62 $ contre 64 $; maintient la note "overweight"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** JP Morgan indique que le nouvel objectif de prix reflète les prix actuels du gaz naturel

** La société de courtage prévoit un autre trimestre de performance opérationnelle optimiste; la production du troisième trimestre devrait dépasser les prévisions du consensus de Wall Street

** Nous pensons qu'EQT a réduit certains volumes au cours du trimestre dans le cadre de son approche de gestion stratégique de la production, ce qui a permis à l'entreprise d'optimiser la valeur de sa production" - JPM

** 20 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver"; leur prévision médiane est de 63 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 18,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EQT
54,515 USD NYSE +0,07%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX -0,24%
Pétrole Brent
67,05 USD Ice Europ -0,89%
Pétrole WTI
62,38 USD Ice Europ -1,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank