JPM prévoit une année 2026 difficile pour les entreprises du secteur du papier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** J.P. Morgan prévoit une année 2026 difficile pour le secteur du papier et de l'emballage dans la région EMEA, citant une offre excédentaire imminente qui incite à une approche très sélective de la sélection des titres

** Le courtier s'attend à ce que l'offre excédentaire mondiale pèse sur les prix du carton, tandis que les prix du carton dans l'UE et de la pâte à papier dans le monde se maintiendront probablement autour des niveaux de soutien des coûts en 2026

** Reflétant ce point de vue prudent, JPM rétrograde la société suédoise de produits forestiers SCA SCAa.ST de "surpondération" à "neutre" en raison de la baisse des prix des fibres de bois

** Le courtier maintient également les notes "sous-pondérées" pour Holmen HOLMb.ST et UPM UPM.HE , citant le mélange de produits défavorable de Holmen et la détérioration des perspectives de pâte à papier après 2027 pour UPM

** Cependant, le courtier souligne que le marché américain du carton ondulé est "un endroit où se cacher, et éventuellement prospérer" grâce à une offre disciplinée et à des perspectives de prix stables

** En conséquence, JPM réitère ses notes "surpondérées" sur les sociétés exposées aux États-Unis Smurfit WestRock SWR.L et Packaging Corp of America PKG.N comme étant ses meilleures idées pour 2026