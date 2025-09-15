 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JPM initie Timken à "neutre", estimant que le risque et la récompense à court terme sont équilibrés
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** J.P.Morgan initie la couverture du fabricant américain de roulements Timken TKR.N à "neutre", considérant la société comme une franchise d'ingénierie de haute qualité avec un risque/rendement équilibré à court terme

** La stratégie de Timken, basée sur la profondeur technique, les fusions-acquisitions disciplinées et la fabrication locale, reste intacte

** La plateforme industrielle élargie de Timken, qui a sensiblement réduit la cyclicité, est considérée comme la raison structurelle pour laquelle la société peut dépasser la production industrielle sous-jacente au cours du cycle

** La société prévoit également une croissance organique d'environ 3 % grâce à son activité Industrial Motion, ainsi qu'à des gains de parts sélectifs dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'aérospatiale

** J.P.Morgan fixe un objectif de cours de 80 $, notant que le surplomb de gouvernance et la cyclicité perçue reflètent la décote relative de l'action

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 11:32:22.

