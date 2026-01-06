JP Morgan relève le PT de Wells Fargo en raison de son optimisme quant à la croissance du revenu net d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier -

** JP Morgan relève le PT de la banque américaine Wells Fargo WFC.N à 99 $, contre 92 $ auparavant

** Le nouveau PT implique une hausse de 2,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une meilleure visibilité des bénéfices et une croissance des revenus nets d'intérêts plus rapide que celle de ses pairs, soutenue par l'expansion de la banque d'investissement et de la franchise de transactions

** L'objectif de prix reflète un multiple prix/valeur comptable tangible (P/TBV) d'environ 1,9 fois la valeur comptable tangible estimée pour 2027 et un multiple cours/bénéfice de 12,7 fois le bénéfice par action estimé pour 2027

** P/TBV indique aux investisseurs combien ils paient pour chaque dollar d'actifs corporels d'une banque

** 15 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", 9 comme "conservée" et 1 comme "fortement vendue"; le PT médian est de 98 $ - données compilées par LSEG

** Au cours des 12 derniers mois, WFC a progressé de 35,2 %