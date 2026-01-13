JP Morgan réduit l'objectif de cours de ConocoPhillips et prévoit un flux de trésorerie plus faible au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** J.P. Morgan réduit son objectif de cours pour le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N de 102 $ à 98 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 2,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les flux de trésorerie de COP au quatrième trimestre devraient diminuer en raison de la baisse des prix des matières premières, de la réduction de la production, de la diminution des distributions de GNL dans la région Australie-Pacifique et de l'absence d'avantages fiscaux

** « Nous nous attendons à ce que le Venezuela soit un sujet clé de la conférence téléphonique, compte tenu de l'encours de la dette de COP, qui s'élève à 12 milliards de dollars, ainsi que des commentaires du président Trump concernant le traitement potentiel des pertes passées lors de la réunion de la semaine dernière avec les dirigeants des compagnies pétrolières », a déclaré la société de courtage.

** 24 des 30 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et 6 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 111 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, le COP a chuté de 5,6%