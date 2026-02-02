Allemagne: Grève dans les transports publics, 150 villes touchées

Le syndicat allemand Verdi appelle à la grève pour un conflit salarial à l'aéroport de Francfort
Des dizaines de milliers d'employés des transports publics se sont mis en grève lundi à l'appel du syndicat Verdi, paralysant les services de bus et de tramway dans près de 150 villes.
Le mouvement touche environ 150 sociétés de transport municipales dans 15 des 16 Länder allemands, y compris Berlin, Hambourg et Brême. À Stuttgart, Karlsruhe et Fribourg, les services seront interrompus pendant toute la journée, ont déclaré les responsables syndicaux.
La Deutsche Bahn a toutefois déclaré vendredi que ses trains urbains S-Bahn dans des villes telles que Berlin, Hambourg, Munich et Stuttgart, ainsi que ses services longue distance, fonctionneraient normalement lundi, le personnel n'étant pas représenté par Verdi.
Le syndicat Verdi, qui représente près de 100.000 employés des transports, a appelé à la grève après l'échec des négociations avec les employeurs municipaux et régionaux sur les conditions de travail la semaine dernière.
La prochaine série de négociations est prévue pour le 9 février. Les dirigeants syndicaux ont averti que d'autres actions syndicales pourraient suivre si les employeurs ne faisaient pas de concessions significatives.
(Rédigé par Kirsti Knolle ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
