Allemagne: Grève dans les transports publics, 150 villes touchées

Le syndicat allemand Verdi appelle à la grève pour un conflit salarial à l'aéroport de Francfort

Des dizaines de milliers d'employés des transports publics se ‍sont mis en grève lundi à l'appel du syndicat Verdi, paralysant les services de bus et ‌de tramway dans près de 150 villes.

Le mouvement touche environ 150 sociétés de transport ​municipales dans 15 des 16 Länder allemands, ⁠y compris Berlin, Hambourg et Brême. À Stuttgart, Karlsruhe et Fribourg, les services ⁠seront interrompus ‍pendant toute la journée, ont déclaré ⁠les responsables syndicaux.

La Deutsche Bahn a toutefois déclaré vendredi que ses trains urbains S-Bahn dans ​des villes telles que Berlin, Hambourg, Munich et Stuttgart, ainsi que ses services longue distance, fonctionneraient ⁠normalement lundi, le personnel n'étant pas ​représenté par Verdi.

Le syndicat Verdi, qui ​représente près de ​100.000 employés des transports, a appelé à la ​grève après l'échec ⁠des négociations avec les employeurs municipaux et régionaux sur les conditions de travail la semaine dernière.

La prochaine série de négociations est prévue pour ‌le 9 février. Les dirigeants syndicaux ont averti que d'autres actions syndicales pourraient suivre si les employeurs ne faisaient pas de concessions significatives.

