JP Morgan n'est plus à surpondérer sur SAP, le titre chute
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:04
JP Morgan n'attend plus une accélération de la croissance...
"Notre vision optimiste de SAP reposait sur une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et une nette amélioration des marges, mais la situation a évolué", souligne JP Morgan pour justifier son changement de position.
Selon lui, si les migrations vers le cloud S/4HANA devraient continuer à générer des revenus, le carnet de commandes cloud actuel de SAP devrait ralentir davantage à mesure que la base de migration arrive à maturité, rendant une nouvelle accélération difficile à justifier.
"Dans un marché qui exige désormais une accélération pour contrer les arguments pessimistes actuels concernant les logiciels, un ralentissement est peu susceptible de soutenir la performance boursière à court terme", prévient l'intermédiaire.
...et voit d'autres vents contraires
Par ailleurs, il considère que SAP semble s'orienter vers un modèle de revenus basé sur la consommation ou les résultats, ce qui pourrait introduire de la volatilité dans les estimations à mesure que ce modèle évolue.
Autre vent contraire pour le groupe allemand, JP Morgan note que la concurrence sur le marché des agents IA s'intensifie rapidement, les principaux fournisseurs de solutions LLM développant leurs capacités et leurs revenus à une vitesse sans précédent.
D'après JP Morgan, ceci devrait entraîner une intensification des investissements et du M&A, son analyse prévoyant une augmentation significative des fusions-acquisitions en 2025 de la part de Salesforce, ServiceNow et Workday.
"Globalement, le changement s'accélère et les acteurs établis, dont SAP, devront investir et évoluer pour maximiser leurs chances de rester pertinents à mesure que le cycle de l'IA se déploie", poursuit-il.
Des prévisions abaissées pour le groupe
En conséquence, JP Morgan abaisse ses estimations d'EBIT et de BPA non IFRS (à des pourcentages dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre) pour 2026-2028 en intégrant un taux de croissance des marges plus faible que prévu.
Aussi, il retire SAP de sa liste des "valeurs à forte croissance" (AFL), abaisse sa recommandation à neutre et réduit son objectif de cours à 175 EUR (décembre 2027), contre 260 EUR précédemment.
"Si la position stratégique et bien établie de SAP lui confère une plus grande marge de manoeuvre, les perspectives sont désormais plus incertaines, l'entreprise devant faire face à ces difficultés potentielles", conclut-il.
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