JP Morgan détient moins de 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 17:05

La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 23 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 12 521 683 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,41% du capital et 3,81% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,6250 EUR Euronext Paris +0,90%
