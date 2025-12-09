 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 083,01
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JP Morgan Chase passe sous les 5% de Viridien
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 10:55

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 4 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4,99% du capital et 4,97% des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Viridien sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. A cette occasion, J.P. Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Valeurs associées

VIRIDIEN
92,3500 EUR Euronext Paris +0,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank