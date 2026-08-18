JP Morgan Chase dépasse les 5% des droits de vote d'Exail Technologies

Dans un avis adressé lundi à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 août, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Exail Technologies, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 1 172 366 actions Exail, représentant autant de droits de vote, soit 6,88% du capital et 5,08% des droits de vote de cette société spécialisée dans les technologies pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.