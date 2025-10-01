JP Morgan Chase à moins de 5% des votes d'Abivax
01/10/2025
La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4 139 565 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,35% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
Valeurs associées
|71,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
