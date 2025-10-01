 Aller au contenu principal
JP Morgan Chase à moins de 5% des votes d'Abivax
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 13:57

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 26 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d' Abivax , au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4 139 565 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,35% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société de biotechnologie.

Valeurs associées

ABIVAX
71,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
