JP Morgan AM recrute un duo de Wells Fargo pour sa nouvelle unité alternative

(NEWSManagers.com) - La

société de gestion JP Morgan Asset Management a annoncé cette semaine avoir nommé Vincent Lu et Brian Van Elslander en tant que co-responsables de Global

Performing Credit, unité nouvellement créée au sein de la plateforme de

dette privée de la firme, JP Morgan Private Capital.

Tous deux

seront rattachés à Meg McClellan, responsable de la dette privée chez

JP Morgan Private Capital. Le département Global Performing Credit

ciblera les opportunités sur le segment des prêts directs et

s' intéressera à d' autres stratégies de dette privée à l' avenir.

Vincent

Lu et Brian Van Elslander travaillaient précédemment chez Wells Fargo AM

en tant que co-directeurs des stratégies privées. Le premier avait

auparavant passé 18 ans dans la gestion de fonds de dette privée chez

Blackstone et GSO Capital Partners. Le second a été managing director et

responsable du département des sponsors financiers de Wells Fargo

Securities mais aussi responsable de la division de banque

d' investissement de Wells Fargo. Brian Van Elslander a également

travaillé chez Credit Suisse et JP Morgan.

JP Morgan Private Capital fait partie de JP Morgan Global Alternatives, qui gérait 168 milliards de dollars à fin mars 2021.