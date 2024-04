JP Morgan AM recrute son nouveau responsable pour l’Allemagne chez Amundi

JP Morgan Asset Management a nommé Hermann Pfeifer en qualité de directeur pour l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et l’Europe de l’Est. Il succède à Christoph Bergweiler, qui a été promu au poste de responsable pour l’Europe continentale.

Hermann Pfeifer évoluait depuis 2016 chez Amundi où il a entre autres exercé les fonctions de responsable du bureau de Francfort et de responsable mondial adjoint de la distribution ETF, produits indiciels et smart beta, après avoir été en charge de ces segments en Allemagne, Autriche et en Europe de l’Est tant chez Amundi entre 2016 et 2022 que chez Lyxor de 2011 à 2016. Hermann Pfeifer a également occupé la position de responsable des ventes de fonds pour l’Europe du Nord au sein de Deutsche Bank.

Adrien Paredes-Vanheule