JP Morgan AM promeut Bryon Lake en tant que responsable mondial des solutions ETF

(NEWSManagers.com) - JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a promu Bryon Lake, responsable des ETF américains, au poste de responsable mondial des solutions ETF, rapporte le site ETFstream. Il remplacera Joanna Gallegos, qui a passé huit ans au sein de la société, plus récemment en tant que responsable de la stratégie mondiale des ETF. Il assumera toutefois des responsabilités plus étendues, notamment la représentation de la société auprès des clients, des médias et du secteur. Dans ce nouveau rôle, il sera chargé de diriger la stratégie mondiale de la société en matière d'ETF, de créer de nouveaux produits et de gérer la gamme d'ETF existante.

Bryon Lake avait rejoint JP Morgan AM en 2017 en tant que responsable des ETF mondiaux, où il était chargé de lancer l'activité ETF européenne de la firme. Il a occupé ce poste pendant trois ans avant de s'installer aux États-Unis en janvier 2020 en tant que responsable de la clientèle ETF des Amériques.

Durant l'été, J.P. Morgan Asset Management a annoncé son intention de convertir quatre fonds communs de placement américains en ETF en 2022. Les conversions, qui sont soumises à l'approbation de chaque conseil d'administration des fonds, ont pour but d'accroître la capacité de J.P. Morgan à offrir davantage de ses capacités d'investissement dans les ETF, une structure qui, selon elle, est bien adaptée aux quatre fonds communs de placement actuellement concernés et sera bénéfique pour leurs investisseurs. Les actifs combinés des fonds proposés pour la conversion sont d'environ 10 milliards de dollars (au 30 juin 2021).

Les quatre fonds concernés par la conversion sont les suivants:

JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund (5 milliards de dollards d'encours)

JPMorgan Market Expansion Enhanced Index Fund (1,1 milliard de dollars)

JPMorgan Realty Income Fund (2,2 milliards de dollars)

JPMorgan Inflation Managed Bond Fund (1,4 milliards de dollars)