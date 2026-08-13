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Journey Medical en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 13:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de la société pharmaceutique Journey Medical DERM.O progresse de 6,7% à 6,86 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre , s'élevant à 18,5 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 18,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les analystes de B. Riley estiment que ces résultats corroborent fortement la thèse d’investissement de DERM, selon laquelle la croissance proviendrait de l’amélioration des volumes et du prix de vente moyen de ses produits

** La société commercialise des médicaments sur ordonnance approuvés par la FDA pour le traitement de diverses affections cutanées

** La société affiche une perte de 1 cent par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 2 cents par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 16,6% depuis le début de l'année

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