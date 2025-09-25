Journées Nationales de l’Arbitrage : La Ligue Nationale de

Handball met en avant la solution VOGO, déployée pour la

seconde saison consécutive sur la Liqui Moly StarLigue

À l’occasion des Journées Nationales de l’Arbitrage, parrainées cette année par Nikola Karabatic,

icône du handball et du sport français et organisées par La Poste du 1er au 8 octobre 2025, la

Ligue Nationale de Handball (LNH) s’associe avec VOGO pour mettre en avant une innovation

unique dans le paysage sportif : un système d’arbitrage vidéo qui offre aux arbitres une

autonomie totale, sans intervention d’aucun tiers, dans la sélection des images et la prise de

décision.

Lancé la saison dernière en Liqui Moly StarLigue en partenariat avec VOGO, ce dispositif constitue

une avancée majeure pour le handball professionnel français. Contrairement aux autres sports

où des tiers interviennent dans le process (opérateurs ralentis, etc.), les arbitres de la LNH

disposent eux-mêmes du contrôle intégral des images depuis un totem tactile basé en bord

terrain.