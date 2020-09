Journée Investisseurs 2020: SCOR est bien positionné pour saisir des opportunités de croissance rentable dans un nouvel environnement de marché porteur

Communiqué de presse

SCOR est bien positionné pour saisir des opportunités de croissance rentable dans un nouvel environnement de marché porteur

A l'occasion de sa Journée Investisseurs annuelle, le comité exécutif de SCOR, dirigé par Denis Kessler, fait le bilan de la première année du plan stratégique « Quantum Leap ». Trois messages importants ressortent de cet événement.

Tout d'abord, SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020. Les déclarations de sinistres en réassurance de dommages et de responsabilités se développent comme prévu.

Ensuite, même si la faiblesse des taux d'intérêt crée un certain nombre de défis pour le secteur, SCOR poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente qui a protégé la valeur de ses investissements depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19. SCOR réinvestit sur les marchés du crédit et dans des actifs créateurs de valeur. SCOR rappelle que sa création de valeur repose avant toute chose sur ses activités de souscription.

Enfin, SCOR a la conviction que le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités devrait connaître une croissance soutenue assortie d'une amélioration des termes et conditions tarifaires. SCOR est bien placé pour bénéficier de l'amélioration du marché grâce à son niveau optimal de solvabilité et à la profondeur de son fonds de commerce dans le monde entier.

SCOR absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et confirme l'estimation de son exposition à la pandémie communiquée le 23 juillet 2020 lors de la présentation des résultats du Groupe du premier semestre 2020 :

En matière de réassurance vie, les déclarations de sinistres liés à la pandémie de Covid-19 encourus sur son portefeuille de réassurance aux Etats-Unis ressortent à un montant inférieur à celui attendu, avec EUR 85 millions payés au 31 août 2020, ce qui correspond à un ratio de sinistres comparé aux prévisions de 62% ;

En matière de réassurance de dommages et de responsabilités, les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 se développent comme attendu. L'estimation du coût de la pandémie est inchangée par rapport à celle présentée le 23 juillet 2020. EUR 3 millions de sinistres ont été effectivement payés au 28 août 2020.

La pandémie de Covid-19 contribue à créer les conditions d'une croissance de la réassurance plus forte assortie d'une dynamique tarifaire positive. La pandémie exacerbe la croissance de l'aversion aux risques lato sensu, ce qui entraînera une demande plus importante de protection partout dans le monde et soutiendra une croissance plus soutenue de l'industrie de la réassurance, tant en réassurance de dommages et de responsabilités qu'en réassurance vie. En outre, la pandémie de Covid-19 et la faiblesse des taux d'intérêt devraient agir comme des catalyseurs additionnels pour le redressement des tarifs sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités, qui était déjà amorcé.

SCOR est bien positionné dans cet environnement de marché porteur :

SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19, tant au plan opérationnel qu'au plan financier ;

SCOR dispose d'opportunités de croissance rentable ;

SCOR bénéficie d'une structure financière solide, avec des notations financières de tout premier rang et un niveau de solvabilité optimal, qui tient compte du coût actuel et à venir de la pandémie de Covid-19 ; et

SCOR réaffirme son plan stratégique « Quantum Leap », placé sous le double sceau de la rentabilité et de la solvabilité, et s'appuyant sur des investissements technologiques en croissance pour transformer son activité. La création de valeur du Groupe bénéficiera de l'accélération de sa croissance dans ce nouvel environnement de marché porteur en réassurance de dommages et de responsabilités.

Sur les EUR 250 millions d'investissement dans les technologies prévus pour la mise en œuvre de « Quantum Leap », EUR 113 millions ont déjà été déployés depuis le début du plan stratégique.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Avec la pandémie de Covid-19, SCOR a démontré une nouvelle fois sa capacité à absorber des chocs majeurs et la résilience de son modèle économique. S'agissant de l'estimation de notre exposition à la pandémie de Covid-19 communiquée à la fin du mois de juillet 2020, les sinistres évoluent comme prévu en réassurance de dommages et de responsabilités. En réassurance vie, les sinistres se développent à un niveau inférieur à celui prévu. La pandémie a également exacerbé l'aversion croissante de la société aux risques, créant les conditions d'une croissance plus soutenue du secteur de la réassurance. SCOR bénéficie d'un positionnement unique pour tirer parti de l'amélioration des termes et conditions tarifaires sur le marché. La poursuite du plan stratégique « Quantum Leap » est en bonne voie, avec une croissance rentable plus forte qu'attendu pour la réassurance de dommages et de responsabilités. SCOR réaffirme sa stratégie basée sur la cohérence et la transformation pour renforcer sa création de valeur. »

SCOR Global P&C

En 2020, SCOR Global P&C s'attend à enregistrer des primes brutes émises en hausse à taux de change constants. Les effets négatifs sur le volume de primes de la pandémie de Covid-19 et de la politique de souscription très maîtrisée poursuivie en 2020 pour améliorer la rentabilité du portefeuille de risques devraient être plus que compensés par les croissances soutenues enregistrées en 2018 et en 2019.

La pandémie de Covid-19 conduit à une accélération de l'amélioration tarifaire sur le marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilités, qui devrait être significative, généralisée et durable. Les perspectives sur le marché de la (ré)assurance de dommages et de responsabilités sont très favorables.

SCOR Global P&C est idéalement positionné pour tirer parti de cette dynamique tarifaire positive, qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur du risque. SCOR Global P&C poursuit activement la mise en œuvre du plan stratégique « Quantum Leap », par le redéploiement du capital sur des segments et des clients créateurs de valeur, par le développement de P&C Partners comme facilitateur d'innovation, et par le déploiement d'une plate-forme de gestion de risque 360°. Dans cet environnement, SCOR Global P&C prévoit une croissance plus soutenue qu'attendu en 2021. Les nouvelles hypothèses pour SCOR Global P&C en 2021 sont les suivantes :

une croissance estimée de l'Estimated Gross Premium Income 1 de +15 % 2 , correspondant à une croissance des primes brutes émises de +11 % 2 à taux de change constants ;

de +15 % , correspondant à une croissance des primes brutes émises de +11 % à taux de change constants ; une tendance à la baisse du ratio combiné, à 95 % et en-deçà ; et

une croissance annuelle de la valeur des affaires nouvelles3 qui s'améliore, passant d'une fourchette de 6 % à 9 % à une fourchette de 7 % à 10 %, avec une tendance à la hausse.





SCOR Global Life

La pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation de l'industrie de l'assurance de personnes. Les consommateurs, qui souhaitent de plus en plus de protection et de sécurité, prennent davantage conscience de l'importance de la prévoyance et de l'assurance santé. Les couvertures vie et santé qui sont attrayantes et faciles d'accès connaissent une forte demande. Conformément aux priorités stratégiques définies dans le plan « Quantum Leap », SCOR Global Life fait évoluer son offre de la simple souscription des risques à des partenariats orientés vers la création de valeur, afin de développer avec ses clients des offres innovantes répondant aux besoins des consommateurs.

SCOR Global Life continue de croître activement dans la région Asie-Pacifique et maintient son rang de leader dans la région EMEA. Son leadership aux Etats-Unis lui permet de s'employer à y rendre l'assurance vie plus accessible.

Après l'absorption de l'impact financier de la pandémie de Covid-19, SCOR Global Life prévoit de renouer avec les hypothèses financières à long terme de « Quantum Leap » à partir du second semestre 2021. Les nouvelles hypothèses pour SCOR Global Life sont les suivantes :

une marge technique nette pour l'ensemble de l'année 2020 comprise entre 5,5 % et 6,0 % (au lieu de 5,2 % à 5,4 %, tel que communiqué lors de la présentation des résultats du premier semestre 2020) ;

une marge technique nette pour l'ensemble de l'année 2021 comprise entre 6,5 % et 7,0 %, avec une rentabilité technique qui devrait renouer avec les hypothèses de « Quantum Leap » au second semestre 2021 ;

des primes brutes émises en baisse de 1.6% en 2020, en raison d'un ralentissement des transactions de taille significative, mais une croissance renouant avec les hypothèse de « Quantum Leap » en 2021 ;

une croissance annuelle de la valeur des affaires nouvelles3 maintenue, de 6 % à 9 %.





SCOR Global Investments

Au cours de la pandémie de Covid-19, SCOR Global Investments a démontré sa capacité à maximiser la création de valeur tout en protégeant la valeur des investissements du Groupe. Au 2 septembre 2020, le montant total estimé des plus-values latentes du portefeuille d'investissement s'élève à EUR 680 millions, en hausse de EUR 208 millions par rapport au 31 décembre 2019.

Le portefeuille d'actifs continue de générer une contribution financière robuste aux résultats du Groupe. Le total des actifs atteint EUR 20,7 milliards au 30 juin 2020. Le portefeuille d'actifs bénéficie d'une liquidité très élevée, avec EUR 8,7 milliards de cash-flows4 attendus au cours des 24 prochains mois. Le portefeuille obligataire du Groupe est très résilient, même dans un scénario de détérioration significative de l'environnement économique.

Après avoir gelé son activité de réinvestissement entre mars et mai 2020, SCOR Global Investments a repris en juin 2020 sa stratégie d'investissement sur les marchés du crédit et dans des actifs créateurs de valeur, compte tenu de l'amélioration des perspectives économiques et de la baisse de la volatilité sur les marchés.

SCOR Global Investments poursuit la mise en œuvre du plan stratégique « Quantum Leap » et accélère sa démarche durable vers la neutralité carbone. Avec ses performances éprouvées de premier plan en gestion d'actifs dans le domaine des Insurance-Linked Securities (ILS) et avec l'acquisition de Coriolis Capital, SCOR Investment Partners occupe désormais une position de leader en matière d'investissement dans les ILS.

Les nouvelles hypothèses pour SCOR Global Investments sont les suivantes :

Un rendement annualisé des actifs de l'ordre de 2,2 % 5 pour l'année 2020 ;

pour l'année 2020 ; Un rendement annualisé moyen des actifs au cours du plan « Quantum Leap » compris entre 2,4 % et 2,9 %.





Le webcast de la Journée Investisseurs 2020 de SCOR débute à 13h00 aujourd'hui.

Cliquez ici pour la retransmission en direct.

