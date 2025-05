Journée internationale de la biodiversité : une richesse à préserver

Amundi

Le rôle que les entreprises et les investisseurs peuvent jouer

La biodiversité, qui désigne toute vie sur terre et est à l'origine du fonctionnement des écosystèmes que sont les forêts, les mers et les océans, s'érode à un rythme sans précédent(1).

Cette tendance est inquiétante car la biodiversité fournit d'innombrables services dits « écosystémiques » comme la provision d'aliments nutritifs, la pollinisation des cultures, la production d'oxygène, la régulation du climat ou encore la purification de l'air et de l'eau.

Des pans entiers de l'économie en sont tributaires et elle contribue à cette dernière à hauteur de 58 000 milliards de dollars américains par an(2), soit 55 % du PIB mondial2. La biodiversité est donc essentielle à la stabilité et au bon fonctionnement de notre société. Pourtant, la surexploitation des ressources, la pollution, la déforestation ou encore l'urbanisation dégradent et appauvrissent les milieux naturels et contribuent au déclin de la biodiversité.

Il est urgent de lutter contre son érosion : la plupart de ses ressources sont irremplaçables. Pour cela, il est impératif de mettre en place des mesures visant à préserver la biodiversité, d'évoluer vers des méthodes de production et de consommation alimentaire plus durables et une économie bas carbone.

Pour en savoir plus, découvrez l'infographie ci-dessous et visitez la page d'Amundi dédiée à la biodiversité .

Sources: (1) Earth.org, août 2024 ; (2) PWC, 2023