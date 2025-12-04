JOURNÉE DE transactions-Les réclamations brouillent les perspectives de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les trois grands indices de Wall Street ont peu évolué jeudi, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont augmenté, après que l'indicateur du marché du travail américain , étonnamment fort, ait remis en question la réduction des taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, je me penche sur le consommateur américain. Selon certaines mesures, les taux d'impayés sont inquiétants, alors que la crise de l'accessibilité financière se fait sentir. Mais d'autres mesures montrent qu'ils sont bas, qu'ils se stabilisent, voire qu'ils diminuent. Le verre est peut-être à moitié plein, et non à moitié vide.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Wall Street reste stable, le Russell 2000 surperforme à nouveau - atteint un nouveau sommet de clôture, +10% au cours des 2 dernières semaines. Les indices japonais bondissent de ~2%, Nikkei à un plus haut de 3 semaines, TOPIX à un plus haut record.

* SECTEURS/ACTIONS: Six secteurs américains baissent, cinq augmentent. Tech, industrie +0.5%; consommation de base, santé -0.7%. Dollar General +14%, Meta +3,4%, Intel -7,5%.

* FX: Le dollar se redresse pour terminer en hausse, mais pas avant d'avoir atteint son plus bas niveau en 3 semaines contre le yen, en 6 semaines contre la livre sterling et en 5 semaines contre un panier de devises.

* OBLIGATIONS: Les rendements du Trésor augmentent de 5 points de base. Les rendements des JGB atteignent de nouveaux sommets mais les 30 ans se détendent après une enchère solide.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole +1%, l'argent -2.5% pour la plus forte baisse en 3 semaines.

Les points de discussion du jour

* La Chine fléchit lors de la fixation du taux directeur

Le yuan chinois s'est envolé ces derniers temps, atteignant des sommets de 14 mois face au dollar et mettant en évidence le niveau de 7,00 $/$. Mais il ne faut pas confondre ce rallye impressionnant avec la volonté de Pékin de le laisser aller sans contrôle.

Jeudi, le fixing quotidien de la PBOC a été inférieur de 179 pips à une estimation de Reuters - l'écart le plus important depuis que les données sont disponibles en novembre 2022. Et comme Reuters l'a rapporté en exclusivité, les banques d'État ont acheté des dollars, mais en utilisant une stratégie d'intervention différente. Pékin est toujours aux commandes.

* Le jeu des demandes d'asile

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé la semaine dernière à 191 000, son plus bas niveau depuis septembre 2022. Contrairement à la baisse surprise du nombre d'emplois dans le secteur privé signalée par ADP en début de semaine, cela suggère que le marché de l'emploi se porte bien.

Cette situation est historique. Comme le souligne l'économiste Phil Suttle, ce n'est que la neuvième fois depuis 1970 que les demandes hebdomadaires initiales sont tombées sous la barre des 200 000. De plus, 191 000 personnes représentent aujourd'hui une part beaucoup plus faible de la population active que par le passé. Cela ressemble-t-il à un marché du travail qui a besoin de nouvelles baisses de taux?

* La cloche de division de la Fed

À moins d'une extraordinaire surprise à la hausse dans les données sur l'inflation PCE de septembre vendredi, la Fed réduira presque certainement ses taux d'intérêt la semaine prochaine. Mais les divergences d'opinion et le nombre de votes dissidents retiendront davantage l'attention des marchés que la décision elle-même.

Il n'y a pas eu de vote unanime au sein du FOMC depuis le mois de juin, et le nombre de voix dissidentes a été plus élevé en 2025 que pour toute autre année depuis 1993. Le FOMC n'a pas eu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990. Un écart de 7-5 la semaine prochaine rendrait les prochaines réunions très intéressantes, surtout si les présidents régionaux de la Fed, plus enclins à la prudence, deviennent électeurs en 2026.

Le verre des impayés des consommateurs américains est à moitié plein

Des années de coûts d'emprunt élevés et d'inflation galopante ont engendré une crise de l'accessibilité financière aux États-Unis, mais certains chiffres relatifs aux impayés des consommateurs suggèrent que le tableau économique n'est peut-être pas si sombre.

Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie dite "en K": les riches prospèrent tandis que les autres survivent à peine. Les partisans de ce discours mettent souvent en avant les millions de consommateurs qui luttent pour rembourser leurs dettes, qu'il s'agisse de cartes de crédit, de prêts automobiles, de prêts étudiants ou d'autres prêts.

Selon eux, si le marché du travail continue de s'affaiblir, les revenus seront comprimés, les impayés s'accéléreront et la croissance économique ralentira. Dans le pire des cas, l'économie pourrait basculer dans une récession pure et simple.

Avec un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé depuis quatre ans et qui ne cesse d'augmenter, cet argument est convaincant, d'autant plus que le ralentissement des embauches menace de se transformer en licenciements purs et simples.

Il est vrai que, selon certaines mesures, les taux d'impayés des consommateurs sont "élevés", comme le note la Fed de New York. Mais pour d'autres, ils sont soit faibles, soit en train de se stabiliser par rapport à la hausse constante qui a suivi la pandémie.

"L'endettement des ménages et les coûts du service de la dette restent faibles par rapport aux normes historiques, et les taux d'impayés des cartes de crédit ont continué à se stabiliser jusqu'au troisième trimestre 2025", a écrit Joseph Briggs, économiste chez Goldman Sachs, lundi.

En effet, au niveau global, les paiements du service de la dette des ménages en pourcentage du revenu personnel disponible se sont stabilisés au cours des derniers trimestres à un peu plus de 11 %. Ce niveau est inférieur à celui qui prévalait juste avant la récession de 1950 et, plus important encore, aux niveaux qui ont immédiatement précédé les trois récessions précédentes depuis 1990.

Si l'on ajoute à cela la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt et d'une relance budgétaire au cours de l'année à venir, les perspectives pour le consommateur américain - et, par extension, pour l'économie - pourraient être plus prometteuses qu'on ne le craignait, même pour les revenus les plus faibles.

LE CRÉDIT LÀ OÙ IL EST DÛ

L'encours des cartes de crédit aux États-Unis s'élève à environ 1,23 trillion de dollars, soit environ un quart des 5,09 trillions de dollars d'endettement total des ménages. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont parmi les plus élevés de tous les coûts d'emprunt, le taux annuel moyen étant actuellement largement supérieur à 20 %.

Pourtant, les impayés de cartes de crédit sont en baisse. Fin septembre, le taux global s'élevait à 2,98 %, selon les données de la Fed, contre 3,22 % en juin de l'année dernière, soit le taux le plus élevé depuis 2011.

Selon John Silvia, directeur général et fondateur de la société de conseil Dynamic Economic Strategy, il y a même des signes encourageants pour les déciles de revenus inférieurs. Si l'on exclut les 100 premières banques qui s'adressent généralement aux consommateurs les plus aisés, les taux d'impayés des cartes de crédit dans le reste des quelque 4 000 banques commerciales américaines sont inférieurs à 7 %, alors qu'ils avaient atteint un pic de plusieurs décennies à près de 8 % il y a quelques années, constate-t-il.

"Les impayés de cartes de crédit sont un indicateur sensible du cycle du crédit", explique M. Silvia. "Du point de vue des petites banques, il n'y a pas de problème immédiat - la croissance économique régulière, l'augmentation des prix de l'immobilier et la baisse des rendements des bons du Trésor à deux ans () sont autant d'éléments positifs."

Il est important de noter que des taux d'intérêt plus bas semblent également se profiler à l'horizon, la Réserve fédérale étant susceptible de reprendre son cycle d'assouplissement la semaine prochaine. Cela profitera évidemment aux cohortes les plus riches en stimulant davantage les prix des actifs, mais cela devrait également aider tous les emprunteurs en réduisant les coûts du service de la dette dans une certaine mesure.

SURVEILLER LA CROISSANCE DES SALAIRES

La croissance des revenus est essentielle pour limiter les impayés, bien sûr, et les signes sont raisonnablement encourageants, du moins pour l'instant. Selon la Fed d'Atlanta, la croissance annuelle moyenne des salaires nominaux est toujours supérieure à 4 % et reste donc positive en termes réels.

Certes, l'inflation reste élevée, la création d'emplois a ralenti et l'on peut trouver des contre-arguments convaincants sur la santé des consommateurs dans les innombrables données relatives à l'endettement et aux impayés.

Par exemple, les défauts de paiement des prêts étudiants ont grimpé en flèche après l'expiration du moratoire de 12 mois sur les paiements à la fin de l'année dernière. Ces prêts totalisent 1 650 milliards de dollars, soit environ un tiers de l'ensemble des dettes non hypothécaires des ménages, et le fardeau ne cesse de s'alourdir.

Si le marché du travail se dégrade, le tableau de l'endettement s'assombrira certainement. Mais dans l'état actuel des choses, un optimisme prudent est de mise: les consommateurs américains remboursent leurs dettes, et le pire est peut-être même passé.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Japon: dépenses des ménages (octobre)

* Inde décision sur les taux d'intérêt

* Allemagne commandes industrielles (octobre)

* PIB de la zone euro (T3, révisé)

* Philip Lane, économiste en chef de la BCE, s'exprime

* Emploi au Canada (novembre)

* Inflation américaine PCE

* Attentes des consommateurs et de l'inflation de l'Université du Michigan (Décembre, préliminaire)

