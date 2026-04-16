JOURNÉE DE transactions-Le Nasdaq enregistre une série de douze victoires consécutives alors que les pourparlers de paix au Moyen-Orient progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Culp

16 avril - Wall Street a progressé jeudi, les opérateurs évaluant les négociations de paix en cours au Moyen-Orient et analysant les résultats mitigés des entreprises. Grâce à ces gains modestes, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint leur deuxième record historique consécutif en clôture, tandis que le Nasdaq a enregistré sa douzième séance de hausse consécutive, sa plus longue série de gains depuis 2009. Avant de poursuivre votre lecture, n'oubliez pas de vous inscrire pour assister au prochain webinaire de Jamie McGeever sur le LSEG, le 23 avril, au cours duquel il parlera des valeurs refuges en période d'incertitude avec son collègue du ROI, Mike Dolan.

Voici quelques articles que je recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Le président Donald Trump a déclaré qu'Israël et le Liban avaient convenu d'un cessez-le-feu de dix jours

2. L'optimisme quant à la conclusion prochaine de la guerre contre l'Iran a été renforcé par des avancées sur certaines "questions épineuses", mais le sort du programme nucléaire iranien n'a pas été résolu

3. L'Allemagne a réduit de moitié ses prévisions de croissance pour 2026 (de 1,0 % à 0,5 %) et a relevé ses projections d'inflation en raison du choc énergétique lié à la guerre contre l'Iran

4. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré qu'elle pensait que les trous dans les déclarations financières du candidat à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, n'étaient pas conformes aux règles d'éthique du Sénat, et a insisté pour que les auditions de confirmation soient retardées

5. La production industrielle américaine a baissé de façon inattendue de 0,5 % en mars, plombée par la production automobile, tandis que l'utilisation des capacités s'est réduite à 75,7 %, soit 3,7 points de pourcentage en dessous de sa moyenne à long terme

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Les actions de Wall Street ont affiché des gains modérés et les actions européennes ont terminé en baisse nominale, les investisseurs des deux côtés de l'étang ayant pesé les signes d'une résolution potentielle au Moyen-Orient contre une série mitigée de résultats d'entreprises

* SECTEURS/ACTIONS: 7 des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert, l'énergie .SPNY bénéficiant des gains les plus importants en pourcentage;

* FX: Le dollar a grimpé contre les principales devises, retraçant les pertes récentes sur une reprise technique

* OBLIGATIONS: Les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que la hausse des prix du pétrole brut a renforcé les craintes d'inflation

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les prix du pétrole WTI et Brent ont augmenté en raison des doutes sur la capacité des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran à résoudre les problèmes d'approvisionnement;

* COLONNE: L'"évasion" de Wall Street - irrationnelle, mais tout à fait logique: McGeever

Les sujets de discussion du jour

* L'assouplissement des règles de day-trading ouvre la voie à des opérations risquées de type "YOLO"

La Commission américaine des opérations de bourse a approuvé une proposition visant à supprimer les restrictions qui limitaient les comptes de moins de 25 000 dollars à trois opérations journalières - c'est-à-dire l'achat et la vente d'un même titre au cours d'une même journée de transactions - dans un délai de cinq jours ouvrables, règle connue sous le nom de "pattern day trade" (opération journalière type).

Cette mesure pourrait encourager les transactions impulsives et à haut risque, du type "on ne vit qu'une fois", et permettre à des traders individuels enthousiastes de jouer un rôle encore plus important dans l'évolution des marchés.

* Donald Trump tentera d'appuyer sur le bouton de réinitialisation économique lors d'une tournée de ralliement digne d'une campagne électorale

Confronté à une inflation obstinément élevée, en particulier à la pompe à essence, le président Donald Trump tentera de balayer les préoccupations économiques et les perspectives politiques fléchissantes du parti républicain lors de sa tournée dans les États du Nevada et de l'Arizona cette semaine.

L'influence de Donald Trump pour obtenir le soutien de ses collègues conservateurs lors des élections de mi-mandat de novembre s'est affaiblie en raison de la hausse des prix des produits de première nécessité tels que le carburant, les produits alimentaires et les soins de santé.

* Le pape Leo dénonce la "poignée de tyrans" qui ravagent le monde

Le premier pape américain s'en est pris aux dirigeants qui dépensent des milliards en guerres, dans des remarques inhabituellement fortes prononcées jeudi au Cameroun. Il s'agit de la dernière salve en date dans la guerre des mots entre Donald Trump et le souverain pontife, qui n'a guère montré de signes d'apaisement après que le président a posté une image sur Truth Social le représentant embrassé par une représentation de Jésus devant un drapeau américain.

La légende de l'image originale était la suivante: "Dieu joue peut-être sa carte Trump"

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Les mouvements du marché de l'énergie

* Messages de Donald Trump sur les réseaux sociaux

* Balance commerciale de la zone euro (Février)

* Balance commerciale de l'Italie (Février)

* Mises en chantier au Canada (Mars)

* Les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine doivent s'exprimer: Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, Christopher Waller, gouverneur de la Fed

* Sur le front des résultats, State Street STT.N , Fifth Third Bancorp FITB.O , Regions Financial RF.N et Truist Financial devraient publier leurs résultats

Vous souhaitez recevoir Trading Day dans votre boîte de réception tous les matins de la semaine? Inscrivez-vous à ma lettre d'information ici . Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les points de vue de Reuters News qui, en vertu des principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.