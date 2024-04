JOURNAL-Résultats américains pour la semaine à venir

Journal de l'U.S. (.SPX) résultats des entreprises pour la semaine à venir. ** Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont exprimées en HAE, sauf indication contraire BÉNÉFICES AMÉRICAINS Nom de Nom de l'événement Date de Heure de RIC l'entreprise début début 29-avr-2024 AMC NXPI.O NXP Semiconductors NV Publication des résultats de NXP Semiconductors NV pour le 1er trimestre 2024 29-avr-2024 AMC ACGL.O Arch Capital Group Ltd T1 2024 Arch Capital Group Ltd Communiqué de presse 29-avr-2024 AMC FFIV.O F5 Inc T2 2024 F5 Inc Communiqué de presse 29-avr-2024 AMC WELL Welltower Inc T1 2024 Welltower Inc Communiqué de presse 29-avr-2024 AMC SBAC.O SBA Communications Corp T1 2024 SBA Communications Corp Earnings Release 29-avr-2024 AMC PARA.O Paramount Global T1 2024 Paramount Global Communiqué de presse 29-avr-2024 AMC EG Everest Group Ltd T1 2024 Everest Group Ltd Communiqué de presse 29-avr-2024 BMO ON.O ON Semiconductor Corp T1 2024 ON Semiconductor Corp Earnings Release 29 avril BMO RVTY Revvity Inc T1 2024 Revvity Inc Earnings Release 2024 29 avril 08:30 BEN Franklin Resources Inc T2 2024 Franklin Resources Inc Earnings 2024 Release 29-Avr-2024 06:05 DPZ Domino's Pizza Inc T1 2024 Domino's Pizza Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC EIX Edison International T1 2024 Edison International Earnings Release (en anglais) 30-avr-2024 AMC SBUX.O Starbucks Corp T2 2024 Starbucks Corp Earnings Release 30-avr-2024 AMC SMCI.O Super Micro Computer Inc T3 2024 Super Micro Computer Inc Earnings Release 30-avr-2024 16:15 CLX Clorox Co T3 2024 Clorox Co Earnings Release 30-Avr-2024 16:15 PRU Prudential Financial Inc T1 2024 Prudential Financial Inc Earnings Release 30-Avr-2024 16:05 MDLZ.O Mondelez International Inc T1 2024 Mondelez International Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC ESS Essex Property Trust Inc T1 2024 Essex Property Trust Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC INVH Invitation Homes Inc T1 2024 Invitation Homes Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC SYK Stryker Corp T1 2024 Stryker Corp Earnings Release 30-avr-2024 AMC OKE ONEOK Inc T1 2024 ONEOK Inc Communiqué de presse 30-avr-2024 AMC UDR UDR Inc T1 2024 UDR Inc Communiqué de presse 30-avr-2024 AMC EXR Extra Space Storage Inc T1 2024 Extra Space Storage Inc Communiqué de presse 30-avr-2024 AMC FANG.O Diamondback Energy Inc T1 2024 Diamondback Energy Inc Communiqué de presse 30-avr-2024 AMC AMD.O Advanced Micro Devices Inc T1 2024 Advanced Micro Devices Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC SWKS.O Skyworks Solutions Inc T2 2024 Skyworks Solutions Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC CZR.O Caesars Entertainment Inc T1 2024 Caesars Entertainment Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC RSG Republic Services Inc T1 2024 Republic Services Inc Communiqué de presse 30-avr-2024 AMC PSA Public Storage T1 2024 Public Storage Earnings Release 30-avr-2024 AMC AMZN.O Amazon.com Inc T1 2024 Amazon.com Inc Earnings Release 30-avr-2024 AMC AMCR Amcor PLC T3 2024 Communiqué de presse d'Amcor PLC 30-avr-2024 AMC BXP Boston Properties Inc T1 2024 Boston Properties Inc Communiqué de presse 30-Avr-2024 BMO PYPL.O PayPal Holdings Inc T1 2024 PayPal Holdings Inc Earnings Release 30 avril BMO MMM 3M Co T1 2024 3M Co Earnings Release 2024 30 avril BMO MPC Marathon Petroleum Corp T1 2024 Marathon Petroleum Corp Earnings 2024 Release 30 avril BMO GEHC.O GE Healthcare Technologies T1 2024 GE Healthcare Technologies Inc 2024 Inc Earnings Release 30-avr-2024 BMO KO Coca-Cola Co T1 2024 Coca-Cola Co Earnings Release 30-avr-2024 BMO SYY Sysco Corp T3 2024 Sysco Corp Earnings Release 30 avril BMO MLM Martin Marietta Materials T1 2024 Martin Marietta Materials Inc 2024 Inc Earnings Release 30-Avr-2024 BMO PEG Public Service Enterprise T1 2024 Public Service Enterprise Group Inc Group Inc Earnings Release 30 avril BMO LLY Eli Lilly and Co T1 2024 Eli Lilly and Co Earnings Release 2024 30 avril BMO HUBB Hubbell Inc T1 2024 Hubbell Inc Earnings Release 2024 30-avr-2024 BMO PCAR.O Paccar Inc T1 2024 Paccar Inc Earnings Release 30 avril BMO APD Air Products and Chemicals T2 2024 Air Products and Chemicals Inc 2024 Inc Earnings Release 30 avril BMO INFORMA Gartner Inc T1 2024 Gartner Inc Earnings Release 2024 TIQUE 30 avril BMO ETN Eaton Corporation PLC T1 2024 Eaton Corporation PLC Communiqué de 2024 presse 30-avr-2024 BMO ADM Archer-Daniels-Midland Co T1 2024 Archer-Daniels-Midland Co Earnings Release 30 avril BMO AEP.O American Electric Power T1 2024 American Electric Power Company Inc 2024 Company Inc Earnings Release 30 avril BMO ECL Ecolab Inc T1 2024 Ecolab Inc Earnings Release 2024 30 avril BMO MCD McDonald's Corp T1 2024 McDonald's Corp Communiqué de presse 2024 30 avril BMO GLW Corning Inc T1 2024 Corning Inc Earnings Release 2024 30 avril BMO AMT American Tower Corp T1 2024 American Tower Corp Earnings Release 2024 30 avril BMO LDOS Leidos Holdings Inc T1 2024 Leidos Holdings Inc Earnings Release 2024 30 avril BMO TT Trane Technologies PLC T1 2024 Trane Technologies PLC Earnings 2024 Release 30 avril BMO CNP CenterPoint Energy Inc T1 2024 CenterPoint Energy Inc Communiqué de 2024 presse 30 avril BMO ZBRA.O Zebra Technologies Corp T1 2024 Zebra Technologies Corp Earnings 2024 Release 30 avril 08:00 ITW Illinois Tool Works Inc T1 2024 Illinois Tool Works Inc Earnings 2024 Release 30-Avr-2024 07:00 INCY.O Incyte Corp T1 2024 Incyte Corp Communiqué de presse 30-Avr-2024 06:55 TAP Molson Coors Beverage Co T1 2024 Molson Coors Beverage Co Earnings Release (en anglais) 01-Mai-2024 AMC MAA Mid-America Apartment T1 2024 Mid-America Apartment Communities Communities Inc Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC MPWR.O Monolithic Power Systems T1 2024 Monolithic Power Systems Inc Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC ETSY.O ETSY Inc T1 2024 ETSY Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC CHRW.O CH Robinson Worldwide Inc T1 2024 CH Robinson Worldwide Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 16:00 QRVO.O Qorvo Inc T4 2024 Qorvo Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC FSLR.O First Solar Inc T1 2024 First Solar Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC ALB Albemarle Corp T1 2024 Albemarle Corp Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC CTSH.O Cognizant Technology T1 2024 Cognizant Technology Solutions Corp Solutions Corp Earnings Release 01-Mai-2024 AMC CF CF Industries Holdings Inc T1 2024 CF Industries Holdings Inc Earnings Release (en anglais) 01-Mai-2024 AMC AWK American Water Works T1 2024 American Water Works Company Inc Company Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC APA.O APA Corp (US) T1 2024 APA Corp (US) Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC AIG American International T1 2024 American International Group Inc Group Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC ALL Allstate Corp T1 2024 Allstate Corp Earnings Release 01-Mai-2024 AMC CTVA Corteva Inc T1 2024 Corteva Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC MGM MGM Resorts International T1 2024 MGM Resorts International Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC VTR Ventas Inc T1 2024 Ventas Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC MET MetLife Inc T1 2024 MetLife Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC MRO Marathon Oil Corp T1 2024 Marathon Oil Corp Earnings Release 01-Mai-2024 AMC MOS Mosaic Co T1 2024 Mosaic Co Earnings Release 01-Mai-2024 AMC ES Eversource Energy T1 2024 Eversource Energy Earnings Release (en anglais) 01-Mai-2024 AMC AFL Aflac Inc T1 2024 Aflac Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC HST.O Host Hotels & Resorts Inc T1 2024 Host Hotels & Resorts Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC PTC.O PTC Inc T2 2024 PTC Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC PAYC Paycom Software Inc T1 2024 Paycom Software Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC VICI VICI Properties Inc T1 2024 VICI Properties Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC ANSS.O ANSYS Inc T1 2024 ANSYS Inc Earnings Release 01-Mai-2024 AMC QCOM.O Qualcomm Inc T2 2024 Qualcomm Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 AMC EBAY.O eBay Inc T1 2024 eBay Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO WEC WEC Energy Group Inc T1 2024 WEC Energy Group Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 BMO PFE Pfizer Inc T1 2024 Pfizer Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO GPN Global Payments Inc T1 2024 Global Payments Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO PPL PPL Corp T1 2024 PPL Corp Earnings Release 01-Mai-2024 BMO MA Mastercard Inc T1 2024 Mastercard Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO EL Estee Lauder Companies Inc T3 2024 Estee Lauder Companies Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO KHC.O Kraft Heinz Co T1 2024 Kraft Heinz Co Earnings Release 01-Mai-2024 BMO CVS CVS Health Corp T1 2024 CVS Health Corp Earnings Release 01-Mai-2024 BMO GNRC Generac Holdings Inc T1 2024 Generac Holdings Inc Communiqué de presse 01-Mai-2024 BMO DAY Dayforce Inc T1 2024 Ceridian HCM Holding Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO IDXX.O IDEXX Laboratories Inc T1 2024 IDEXX Laboratories Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO VRSK.O Verisk Analytics Inc T1 2024 Verisk Analytics Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO COR Cencora Inc T2 2024 Cencora Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO CDW.O CDW Corp T1 2024 CDW Corp Earnings Release 01-Mai-2024 BMO MAR.O Marriott International Inc T1 2024 Marriott International Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO JCI Johnson Controls T2 2024 Johnson Controls International PLC International PLC Communiqué de presse 01-Mai-2024 BMO GRMN Garmin Ltd T1 2024 Garmin Ltd Earnings Release 01-Mai-2024 BMO ADP.O Automatic Data Processing T3 2024 Automatic Data Processing Inc Inc Earnings Release 01-Mai-2024 BMO TECH.O Bio-Techne Corp T3 2024 Bio-Techne Corp Earnings Release 01-Mai-2024 07:30 NCLH Norwegian Cruise Line T1 2024 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Holdings Ltd Communiqué de presse 01-Mai-2024 07:00 YUM Yum! Brands Inc T1 2024 Yum! Brands Inc Earnings Release 01-Mai-2024 NTS DVN Devon Energy Corp Communiqué de presse du 1er trimestre 2024 de Devon Energy Corp 01-Mai-2024 06:00 DD Dupont De Nemours Inc T1 2024 Dupont De Nemours Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC PXD Pioneer Natural Resources T1 2024 Pioneer Natural Resources Co Co Earnings Release (en anglais) 02-Mai-2024 AMC EOG EOG Resources Inc T1 2024 EOG Resources Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC ED Consolidated Edison Inc T1 2024 Consolidated Edison Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC LNT.O Alliant Energy Corp T1 2024 Alliant Energy Corp Earnings Release 02-Mai-2024 AMC AMGN.O Amgen Inc T1 2024 Amgen Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC AAPL.O Apple Inc T2 2024 Apple Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC FTNT.O Fortinet Inc T1 2024 Fortinet Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC AEE Ameren Corp T1 2024 Ameren Corp Earnings Release 02-Mai-2024 AMC FRT Federal Realty Investment T1 2024 Federal Realty Investment Trust Trust Communiqué de presse 02-Mai-2024 AMC DVA DaVita Inc T1 2024 DaVita Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC CPT Camden Property Trust T1 2024 Camden Property Trust Communiqué de presse 02-Mai-2024 AMC MSI Motorola Solutions Inc T1 2024 Motorola Solutions Inc Earnings Release (en anglais) 02-Mai-2024 AMC BKNG.O Booking Holdings Inc T1 2024 Booking Holdings Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC EXPE.O Expedia Group Inc T1 2024 Expedia Group Inc Earnings Release (en anglais) 02-Mai-2024 AMC CTRA Coterra Energy Inc T1 2024 Coterra Energy Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC REG.O Regency Centers Corp T1 2024 Regency Centers Corp Communiqué de presse 02-Mai-2024 AMC LYV Live Nation Entertainment T1 2024 Live Nation Entertainment Inc Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC IR Ingersoll Rand Inc T1 2024 Ingersoll Rand Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 AMC AES AES Corp T1 2024 AES Corp Earnings Release 02-Mai-2024 AMC HOLX.O Hologic Inc T2 2024 Hologic Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC ILMN.O Illumina Inc T1 2024 Illumina Inc Earnings Release 02-Mai-2024 AMC DLR Digital Realty Trust Inc T1 2024 Digital Realty Trust Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO VMC Vulcan Materials Co T1 2024 Vulcan Materials Co Earnings Release 02-Mai-2024 BMO KIM Kimco Realty Corp T1 2024 Kimco Realty Corp Earnings Release 02-Mai-2024 BMO PH Parker-Hannifin Corp T3 2024 Parker-Hannifin Corp Earnings Release 02-Mai-2024 BMO CMI Cummins Inc T1 2024 Cummins Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO AME AMETEK Inc T1 2024 AMETEK Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO CAH Cardinal Health Inc T3 2024 Cardinal Health Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO ZTS Zoetis Inc T1 2024 Zoetis Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO BAX Baxter International Inc T1 2024 Baxter International Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO D Dominion Energy Inc T1 2024 Dominion Energy Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO PNW Pinnacle West Capital Corp T1 2024 Pinnacle West Capital Corp Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO TFX Teleflex Inc T1 2024 Teleflex Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO WRK WestRock Co T2 2024 Westrock Co Earnings Release 02-Mai-2024 BMO EXC.O Exelon Corp T1 2024 Exelon Corp Earnings Release 02-Mai-2024 BMO CHD Church & Dwight Co Inc T1 2024 Church & Dwight Co Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO HII Huntington Ingalls T1 2024 Huntington Ingalls Industries Inc Industries Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO TRGP Targa Resources Corp T1 2024 Targa Resources Corp Earnings Release 02-Mai-2024 BMO MRNA.O Moderna Inc T1 2024 Moderna Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO REGN.O Regeneron Pharmaceuticals T1 2024 Regeneron Pharmaceuticals Inc Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO COP Conocophillips T1 2024 Conocophillips Earnings Release 02-Mai-2024 BMO SWK Stanley Black & Decker Inc T1 2024 Stanley Black & Decker Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO IQV IQVIA Holdings Inc T1 2024 IQVIA Holdings Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO BDX Becton Dickinson and Co T2 2024 Becton Dickinson and Co Earnings Release 02-Mai-2024 BMO APTV Aptiv PLC T1 2024 Aptiv PLC Earnings Release 02-Mai-2024 BMO IRM Iron Mountain Inc T1 2024 Iron Mountain Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 BMO MCO Moody's Corp T1 2024 Moody's Corp Earnings Release 02-Mai-2024 BMO PWR Quanta Services Inc T1 2024 Quanta Services Inc Earnings Release 02-Mai-2024 BMO CI Groupe Cigna T1 2024 Cigna Group Earnings Release 02-Mai-2024 BMO K Kellanova T1 2024 Kellanova Earnings Release (Tentative) 02-Mai-2024 BMO BWA Borgwarner Inc T1 2024 Borgwarner Inc Earnings Release (en anglais seulement) 02-Mai-2024 BMO ICE Intercontinental Exchange T1 2024 Intercontinental Exchange Inc Inc Earnings Release 02-Mai-2024 07:30 SO Southern Co T1 2024 Southern Co Earnings Release 02-Mai-2024 07:00 HWM Howmet Aerospace Inc Communiqué de presse du 1er trimestre 2024 de Howmet Aerospace Inc 02-Mai-2024 06:55 XYL Xylem Inc T1 2024 Xylem Inc Communiqué de presse 02-Mai-2024 06:30 ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc T1 2024 Zimmer Biomet Holdings Inc Earnings Release 02-Mai-2024 06:00 LIN.O Linde PLC T1 2024 Linde PLC Communiqué de presse 03-Mai-2024 BMO TRMB.O Trimble Inc T1 2024 Trimble Inc Earnings Release 03-Mai-2024 BMO CBOE Cboe Global Markets Inc T1 2024 Cboe Global Markets Inc Earnings Release 03-Mai-2024 BMO HSY Hershey Co T1 2024 Hershey Co Earnings Release 03-Mai-2024 BMO CBRE CBRE Group Inc T1 2024 CBRE Group Inc Communiqué de presse ** Toutes les heures sont indiquées en HAE, ou AMC - "Après la clôture du marché américain", ou BMO - "Avant l'ouverture du marché américain", ou DBH - "Pendant les heures d'ouverture du marché américain", ou en blanc si elles ne sont pas connues. ** Ce journal ne fournit pas les chiffres de l'estimation du bénéfice par action. Ces chiffres peuvent être récupérés à partir d'Eikon. Etapes à suivre dans Eikon pour récupérer l'estimation du BPA Indicateur Eikon-> Guide des actions-> Indices principaux-> S&P 500-> Événements-> Sélectionner les types d'événements-> Sélectionner la société-> Estimations