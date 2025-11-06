Jour J pour Elon Musk et Tesla

(AOF) - L’assemblée générale annuelle de Tesla se tient ce jeudi et plusieurs propositions seront particulièrement surveillées. Il y a principalement celle concernant l’octroi d’une rémunération de 878 milliards de dollars sur dix ans à Elon Musk, selon l’atteinte de plusieurs objectifs. Le vote des actionnaires, ressemble à un vote de confiance envers l’actuel directeur général.
