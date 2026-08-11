JOUR DE BOURSE-Brouillard de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le cours de l'or dans la rubrique « Évolutions clés du marché aujourd'hui » pour le porter à un peu moins de 4 400 $/once, au lieu de un peu moins de 4 000 $/once) par Jamie McGeever

Les actions américaines ont reculé et le pétrole a progressé mardi, ces fluctuations étant alimentées par un pessimisme grandissant quant aux perspectives d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, tandis que les principaux marchés des devises et des obligations sont restés globalement stables , les investisseurs attendant la publication mercredi des chiffres de l’inflation américaine. Dans ma chronique d’aujourd’hui , je m’intéresse au bras de fer qui se joue actuellement sur les marchés des taux américains. Une Fed relativement accommodante ferait le bonheur du président Donald Trump, mais risquerait de faire grimper les rendements à long terme, au grand dam du secrétaire au Trésor Scott Bessent. À l’inverse, des hausses de taux de la Fed feraient probablement baisser le rendement à 10 ans, ce qui exaspérerait Trump, mais apaiserait les inquiétudes de Bessent concernant ce rendement. C’est un véritable casse-tête.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Le détroit d’Ormuz restera fermé à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions de l’Iran, déclare un responsable iranien

2. « L’inflation est le principal problème », déclare Goolsbee, membre de la Fed

3. Trump relance la bataille contre la Fed à un moment critique pour les marchés obligataires, selon Mike Dolan

4. La banque centrale australienne prévient qu’une nouvelle hausse est « tout à fait possible » après avoir maintenu ses taux inchangés

5. Shein prévoit de lancer son introduction en bourse à Hong Kong dès le 19 août, selon certaines sources

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

* ACTIONS: Corée du Sud +1 %, Europe et Royaume-Uni : peu de changements. Les trois principaux indices américains sont en baisse: Dow et S&P 500 -0,3 %, Nasdaq -0,6 %.

* SECTEURS/TITRES: Trois secteurs du S&P 500 en hausse, huit en baisse. Services de communication -2 %, énergie +1 %. Les géants du crédit privé : KKR +8 %, Apollo +6 %. Honeywell -5 %, Dell et Alphabet -4 %. CoreWeave +9 % après la clôture.

* MARCHÉS DES CHANGES: Très calme sur les devises du G10 , la plupart des paires restant stables. Le CAD atteint son plus haut niveau depuis deux mois. Le BRL figure parmi les devises des marchés émergents qui reculent le plus (-1 %), tandis que le CLP progresse de 0,5 %.

* OBLIGATIONS: L'adjudication des obligations américaines à 3 ans s'est bien déroulée, avec un ratio offre/demande solide de 2,71. Les rendements américains reculent de 1 à 2 points de base sur l'ensemble de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: du pétrole +1,4 %, de l'or marque une pause dans sa récente remontée, juste en dessous de4 400 $/once.

Thèmes d’actualité du jour:

Une logique circulaire Nvidia a conclu un «accord» de 500 milliards de dollars avec les plus grandes sociétés mondiales de crédit et de capital-investissement privées afin, essentiellement, de les aider à financer l’achat de ses puces. Cela témoigne d’une forte demande institutionnelle toujours présente pour la «puissance de calcul», que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a qualifiée lundi d’«actif investissable».

Peut-être. Mais si l’on considère que le boom de l’IA repose sur des fondations labyrinthiques, soutenues par un financement de plus en plus opaque et circulaire, cela risque fort de déclencher un nouveau signal d’alerte: le vendeur garantit la dette de l’acheteur à très grande échelle, et les hyperscalers ajoutent 500 milliards de dollars supplémentaires aux quelque 250 milliards déjà empruntés cette année, soulignent les analystes. Que cela ait beaucoup d’importance, voire aucune, nous ramène à une question familière: les dépenses somptuaires en matière d’IA généreront-elles les rendements nécessaires pour justifier ces dépenses et ces emprunts?

L’IPC en jeu

À l’heure actuelle, les marchés américains des taux d’intérêt anticipent, pour la réunion de la Fed en septembre, un scénario qui s’apparente à un tirage au sort entre le statu quo et une hausse des taux de 25 points de base. Le rapport sur l’inflation (IPC) du mois de juillet, qui sera publié mercredi matin, pourrait jouer un rôle déterminant dans l’issue de ce tirage au sort. C’est un chiffre important. Alors que la Fed fonde son objectif d’inflation annuelle de 2 % sur l’indice PCE, les investisseurs sont encore plus avides que d’habitude de repères après les remarques du président de la Fed, Kevin Warsh, et son engagement équivoque envers l’objectif de 2 % lors de sa dernière conférence de presse. Warsh semble réticent à relever les taux, tandis qu’un nombre croissant de ses collègues au sein du FOMC penchent dans cette direction. L’IPC mercredi, puis le PCE le 26 août.

Les marchés émergents remontent-ils la pente? L’exode des marchés émergents est-il terminé, et si oui, cela laisse-t-il présager une reprise sur l’ensemble des marchés émergents au second semestre? Les données sur les flux publiées mardi par l’IIF ont montré que les non-résidents ont injecté près de 19 milliards de dollars dans les titres des marchés émergents en juillet, mettant fin à deux mois consécutifs de sorties de capitaux. Mais ce sont les obligations qui ont porté l’essentiel de cette reprise, avec 26,7 milliards de dollars d’entrées, contre une sortie de 7,8 milliards de dollars sur les actions.

Néanmoins, l’hémorragie boursière s’est considérablement atténuée, et le désendettement ainsi que la réévaluation récents observés sur des marchés à forte composante technologique comme la Corée du Sud et Taïwan pourraient inciter les investisseurs à renforcer leur exposition. Les actions des marchés émergents continuent de surperformer largement les marchés développés et Wall Street cette année, mais les investisseurs ont dû composer avec le risque de change habituel et une volatilité réalisée exceptionnellement élevée.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* L’évolution de la situation au Moyen-Orient

* (Inflation (IPC) en Allemagne (juillet, chiffre définitif)

* Vente aux enchères par le Trésor américain de 42 milliards de dollars de bons à 10 ans

* (Inflation (IPC) aux États-Unis (juillet)

* Résultats des entreprises américaines, notamment Cisco Systems

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