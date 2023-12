[JOUR 20] L’Avent de l’Investissement : attention, 3 erreurs possibles en investissant

(Crédits photo : Pixabay - Steve Buissinne )

Maintenant que l'on sait comment commencer à investir, et avant d'ouvrir son premier portefeuille, voici 3 erreurs que vous pouvez faire en investissant avec des ETF.

Créer un portefeuille trop concentré

Certes, les ETF sont des produits diversifiés, et cela par construction : un ETF contient des dizaines et plus souvent des centaines de titres. En revanche, si la diversification par le nombre de titres compte, il faut faire attention à la diversification par classes d'actifs, secteurs ou géographies de son portefeuille.

Il faut en fait garder à l'esprit que même si les ETF sont, par construction, diversifiés, leur niveau de diversification varie : un ETF concentré sur le secteur de la Santé par exemple sera considéré comme moins diversifié qu'un ETF répliquant un indice multi-secteur comme le MSCI World ou le S&P 500. Et si vous êtes averse aux risques : plutôt que de rester seulement sur des actions, pourquoi ne pas se diriger vers un ETF obligataire pour une diversification par classes d'actif ?

Au contraire, créer un portefeuille trop éparpillé

Il faut trouver le juste milieu, mais ce n'est pas si compliqué. Les ETF peuvent aussi nous amener à démultiplier nos placements. C'est vrai, ils sont relativement simples à acquérir, présentent des frais de gestion moindres comparativement à d'autres produits financiers, et l'offre d'ETF sur le marché s'étoffe quasiment de jour en jour. Mais c'est comme quand on va faire des courses au supermarché sans liste : on finit par acheter trop, potentiellement un peu tout et n'importe quoi. Surtout, de retour à la maison

vous constaterez qu'il vous manque toujours des choses pour cuisiner des plats variés.

Avec l'investissement, notamment en ETF, c'est presque pareil. L'équivalent de la liste de courses, c'est la réflexion d'allocation : quel est mon profil de risque, mon horizon de placement et mes objectifs de rendement ? Sur cette base, je cherche à constituer un portefeuille en ETF diversifié.

Se mettre dans la peau d'un trader de Wall Street

Les ETF sont des outils relativement simples à acheter et vendre, selon la liquidité, car ils se comportent comme des actions et sont donc échangeables en bourse tout au long de l'ouverture des marchés. Il faut cependant garder à l'esprit qu'il peut exister des frais de transactions (ou d'autres !) selon l'intermédiaire que vous choisissez.

Bon à savoir : il existe tout de même des possibilités d'économiser sur les frais de courtage pour l'achat et la vente dans le cadre de l'offre Boursorama pour une sélection d'ETF iShares.

Après tout, c'est quand même Warren Buffett qui disait « Suivre ses règles, c'est investir. Suivre ses émotions, c'est parier ».

