[JOUR 15] L’Avent de l’Investissement : des ressources essentielles comme enjeux géopolitiques

L'agriculture doit servir un plus grand nombre de personnes, et elle doit le faire avec des moyens qui s'amenuisent : des niveaux de nappes phréatiques qui s'abaissent et des régimes pluviaux plus instables.(Crédits photo : Unsplash - Alexis Antoine )

Les crises en cascade à travers le monde ont accéléré la fragmentation mondiale et la montée de blocs géopolitiques et économiques concurrents. Les chaînes d'approvisionnement sont repensées et de nouveaux pays entrent au-devant de la scène internationale. Au cœur de ces enjeux, on peut y trouver des ressources essentielles. L'eau, plus souvent en pénurie dans de nombreuses régions, devient l'objet d'une concurrence transnationale et intersectorielle. Et à mesure que la demande en agriculture augmente, de plus en plus de restrictions à l'exportation sont mises en place. Quant au bois, son utilisation de manière durable (plutôt que par exploitation illégale des forêts) est discutée lors de débats aux sommets, comme lors de la COP27.

Une demande en riz qui surpassera l'offre ?

La souveraineté alimentaire devient de plus en plus importante dans un monde en fragmentation. En juillet, l'Inde a, par exemple, interdit les exportations de riz blanc (non-basmati) et a introduit un droit de douane de 20% sur le riz de qualité prémium (1). La raison ? Protéger la sécurité alimentaire nationale, à la suite d'une mauvaise récolte, exacerbée par des conditions météorologiques qui, selon les scientifiques, sont devenues plus irrégulières en raison du changement climatique. D'autres pays asiatiques suivent l'exemple et ont annoncé des interdictions d'exportation pour le riz.

Et comme si ce n'était pas assez, ajoutons à cela une croissance de la population considérable, qui risque d'appuyer cet enjeu. Plus de 69 millions d'habitants en France en 2044 : c'est ce qui est prévu par l'Insee (2). Dans le monde, on estime une population de 10 milliards en 2050 (3) : tout autant d'humains qu'il faut nourrir. Reprenons l'exemple du riz : la demande devrait augmenter d'un tiers d'ici 2050, mais les rendements ne suivent pas. (1)

En somme, l'agriculture doit servir un plus grand nombre de personnes, et elle doit le faire avec des moyens qui s'amenuisent : des niveaux de nappes phréatiques qui s'abaissent et des régimes pluviaux plus instables. Les rendements des cultures doivent être considérablement améliorés pour suivre le rythme. Les entreprises opérant dans le secteur de l'irrigation, des engrais et de la mécanisation pourraient alors bénéficier de ces tendances.

N'oublions pas l'eau...

On l'oublierait presque dans le monde développé, l'eau est pourtant la ressource principale nécessaire à la prospérité économique. La croissance démographique et l'urbanisation continuent d'accroître la demande d'eau potable. Pourtant, le niveau de stress hydrique (c'est le niveau auquel les ressources en eau d'une région ou d'un pays sont insuffisantes pour répondre à ses besoins) augmente à l'échelle mondiale.

D'ici 2050, nous prévoyons que plus de 6 milliards de personnes subiront un stress hydrique (4). Il y a alors un besoin d'investissement dans toute la chaîne de l'eau : pompage, acheminement & tuyauterie, traitement, mais aussi dans des solutions qui permettent d'utiliser moins d'eau pour l'irrigation par exemple.

Nous sommes également confrontés à ce que l'on appelle la "volatilité météorologique" : l'augmentation de l'incidence des sécheresses et des inondations. D'ailleurs, le coût des dégâts liés à l'eau augmente depuis 2005 dans le monde (5). Il s'agit ici des dégâts matériels mais aussi des coûts liés aux interruptions des voies navigables par exemple.

Cette année, les cours d'eau de la forêt amazonienne ont atteint des niveaux historiquement bas en raison de l'une des pires sécheresses de l'histoire. Selon les scientifiques, la sécheresse est due partiellement au phénomène climatique El Nino (6). Conséquence : les cours d'eau étant à sec, les principales voies de navigation étaient paralysées, ce qui a entraîné une forte réduction de l'approvisionnement en denrées alimentaires et en carburant par exemple. On voit alors un besoin en investissements dans l'infrastructure de l'eau pour prévenir et palier à cela.

Les ETF iShares à regarder

Ceci est une communication publicitaire. Tout investissement entraîne un risque de perte en capital. Les informations ci-dessous sont fournis à date de la rédaction de cet article, mais la composition de l'indice que réplique un ETF peut être modifiée au fil du temps : renseignez-vous donc sur le site du fournisseur avant tout investissement. Vous pouvez y retrouvez la composition de l'ETF au jour même.

• ETF iShares Global Water UCITS : L'eau, plus souvent en pénurie dans de nombreuses régions, devient l'objet d'une concurrence transnationale et intersectorielle.

Exposition sectorielle : Environ 100 entreprises (7) impliquées dans l'industrie mondiale de l'eau : pompage, acheminement & tuyauterie, traitement et infrastructure.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama

• ETF iShares Agribusiness UCITS : A mesure que la demande en agriculture augmente, de plus en plus de restrictions à l'exportation sont mises en place.

Exposition sectorielle : Exposition à une grande variété d'entreprises opérant tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole, des graines et produits agrochimiques à l'équipement agricole et la production de céréales, de viande et de fruits de mer.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama



• ETF iShares Global Timber & Forestry UCITS : L'utilisation du bois de manière durable (plutôt que par exploitation illégale des forêts) est discutée lors de débats aux sommets, comme lors de la COP27. De plus, son potentiel d'absorption du carbone pourrait faire du bois un matériau de choix par rapport à l'acier ou au ciment.

Exposition sectorielle : Exposition aux plus grandes entreprises actives dans la gestion forestière et/ou le papier et l'emballage.

Exposition géographique : Marchés développés et émergents.

Certaines parts de cet ETF sont aujourd'hui à 0€ de frais de courtage sur Boursorama

A demain pour un nouveau thème.

(Rédigé par Sarah Afqir)

1.Source : L'Inde interdit l'exportation de riz blanc non basmati, Le Figaro, juillet 2023

2.Source : Insee, projections démographiques Omphale 2018-2070

3. Source : Nations Unies

4. Source : Institut des ressources mondiales, août 2023

5. Source : Pacific Institute Water Conflict Chronology , MunichRE NatCatService, consulté en août 2023.

6. Source : Une sécheresse extrême assèche de nombreux cours d'eau en Amazonie, RTS, Novembre 2023

7.A date du 12 décembre 2023



Avertissement en matière de risques

Les investisseurs doivent se référer au prospectus ou à la documentation d'offre pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment.

Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Information spécifique au fonds

iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)

Risque de concentration, Risque de counterpartie, Risque lié aux capitaux propres, Risque lié aux investissements dans les titres agricoles

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc)

Risque de concentration, Risque de devise

iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

Risque de concentration, Risque de counterpartie, Risque lié aux capitaux propres, Risque lié aux investissements dans le secteur mondial des énergies propres, Risque lié aux investissements dans le secteur de l'eau

Description des risques des fonds

Risque de concentration

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.

Risque de counterpartie

l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.

Risque lié aux capitaux propres

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises.

Risque lié aux investissements dans les titres agricoles

Les investissements dans des titres agricoles sont sujets à des préoccupations liées à l'environnement, aux taxes, aux réglementations gouvernementales et aux variations de prix et de l'offre.

Risque de devise

Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement.

Risque lié aux investissements dans le secteur mondial des énergies propres

Les investissements en titres liés à l'industrie de l'énergie propre mondiale sont affectés par les questions environnementales, la fiscalité, les réglementations gouvernementales, les prix, l'offre et la concurrence.

Risque lié aux investissements dans le secteur de l'eau

Les investissements en titres liés à l'industrie de l'eau sont affectés par les questions environnementales, la fiscalité, les réglementations gouvernementales et les variations de prix et d'offre.

Information réglementaire



iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en France

Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.fr. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

Information sur les indices

« S&P® » et « Standard & Poor's® », sont des marques déposées et S&P Commodity Producers Agribusiness Index, S&P Global Timber & Forestry Index et S&P Global Water Index sont des marques de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation à certaines fins par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. iShares® est une marque déposée de BlackRock Fund Advisors ou de ses sociétés affiliées.Les iShares ETFsn'est pas sponsorisé, recommandé, vendu ni promu par S&P et S&P ne fait aucune déclaration au sujet du caractère opportun d'un investissement dans ce produit.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2023 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d'immatriculation 17068311. Tous droits réservés.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.