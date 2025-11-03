Jon Stewart restera à la tête du "Daily Show" jusqu'en décembre prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi que l'humoriste Jon Stewart continuerait à animer l'émission "The Daily Show" de Comedy Central tous les lundis et qu'il serait producteur exécutif de la série jusqu'en décembre prochain.

L'humoriste politique est revenu au "Daily Show" en tant que producteur exécutif et animateur en février de l'année dernière. Il avait quitté son poste en 2015 et avait été remplacé par l'humoriste Trevor Noah.

Stewart continuera à animer aux côtés de l'équipe de journalistes du "Daily Show", dont Ronny Chieng, Josh Johnson et Desi Lydic, qui se partageront l'animation du mardi au jeudi, a indiqué Paramount dans un communiqué.

L'émission, qui a remporté 28 Emmy Awards au total depuis sa première diffusion en 1996, a enregistré au troisième trimestre son taux d'audience trimestriel le plus élevé en quatre ans, selon les données de Nielsen.

Stewart faisait partie des nombreux humoristes et célébrités qui s'étaient mobilisés pour soutenir l'animateur du "Late Show" de CBS, Stephen Colbert, après l'annulation de son émission par la chaîne, Stewart s'en prenant à Paramount Global pour la décision de mettre fin à ce programme télévisé de longue durée.