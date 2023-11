Jolt Capital : Vincent Marcel au poste de Directeur général de BioSerenity

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement indépendante spécialisée dans l'investissement de croissance dans les entreprises de haute technologie, annonce la nomination de Vincent Marcel en tant que Directeur général de BioSerenity, société de dispositifs médicaux connectés.

Créée en 2014, la société BioSerenity a conçu une gamme inégalée de dispositifs médicaux et de logiciels en électroencéphalographie. La société a également étendu le champ d'application de ses solutions innovantes à d'autres domaines, notamment aux troubles du sommeil.

Aujourd'hui, avec plus de 300 partenaires et 150 000 patients pris en charge chaque année, BioSerenity est devenu leader des diagnostics neurologiques et des troubles du sommeil.