Jolt Capital recrute un general partner

(NEWSManagers.com) - Jolt Capital, société de gestion spécialiste du capital-développement pour les entreprises de deeptech B2B européennes, a annoncé ce 5 juillet le recrutement d'Eric Arnould comme general partner. Il arrive de Natixis, où il évoluait depuis plus de 16 ans. Directeur de l'activité Equity Capital Market et membre du comité exécutif de la banque d'investissement depuis 2017, il était depuis le début de l'année banquier senior. Il a démarré sa carrière à la Société Générale au sein des équipes de banque d'investissement entre 2002 et 2005 à Francfort et à Paris après une première expérience comme analyste dans l'équipe M&A FIG de Deutsche Bank à Londres.