Jolt Capital recrute Jean-Philippe Milon comme operating partner

(AOF) - Jolt Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement de croissance dans la deeptech européenne, annonce l'arrivée comme operating partner de Jean-Philippe Milon, ancien Executive VP de Bayer Pharma AG. Il rejoint un groupe d’operating partners constitué d’Henri Richard (ex-NetApp), François Barbier (ex-Flex), Yves Maître (ex-HTC), Jens Olsen (ex-Maersk), Dan Newman (ex-Sofinnova) et Jean-Marc Daillance (ex-Zodiac Aerospace).

Jean-Philippe Milon a passé 35 ans dans l'industrie pharmaceutique, dont près d'une vingtaine au sein du groupe Bayer, en France puis en Allemagne.

Après son dernier poste chez Bayer Pharma à Berlin en 2011 (Executive VP en charge du business development, du licensing et du Merger & Acquisition, rapportant au CEO du Groupe), il a été nommé VP Sales & Marketing d'un leader de la robotique chirurgicale (Intuitive Surgical), puis COO, CEO et président d'une biotech, ainsi que membre du conseil d'administration de plusieurs autres entreprises pharmaceutiques en France et aux Etats-Unis (Ionisos, Landanger, Parexel International, Aurora, Synerlab).