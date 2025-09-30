Jolt Capital recrute Andrea Traversone en tant que managing partner

(AOF) - Jolt Capital, société de gestion leader du capital-développement pour les entreprises de deeptech B2B européennes, recrute Andrea Traversone en tant que managing partner. En 2023, il a fait partie de l'équipe des partners fondateurs du NATO Innovation Fund (NIF) et en devient son unique managing partner, dirigeant une équipe de 30 personnes et ouvrant des bureaux à Amsterdam (siège), Londres et Varsovie. Dans ce cadre, Andrea Traversone a supervisé les relations avec une vingtaine de LPs institutionnels, et a procédé directement à 4 des 10 premiers investissements directs du fonds.

Andrea Traversone a œuvré dans l'univers de l'investissement deeptech depuis 1998.

Avant son expérience à la tête du fonds d'investissement de l'OTAN, Andrea Traversone a passé 25 ans chez Amadeus Capital Partners. Dans un premier temps (de 1998 à 2009), il est passé d'associate à partner, participant au déploiement des fonds Amadeus I, II et III, avant d'intégrer en 2009 le board de la société de gestion (jusqu'en 2023).

Sa seconde période démarre en 2013 lorsqu'il est nommé managing partner, avec pour mission de développer deux types de fonds : pour Amadeus Growth, il va piloter 4 générations de fonds deeptech (400 millions de dollars d'engagements), et pour Amadeus Digital Prosperity Fund, il sera en charge de 110 millions de dollars d'engagements dans le fonds.

Andrea Traversone a démarré sa carrière comme vice-président exécutif pour Villa Playa Dorada, un groupe hôtelier au Costa Rica. De 1993 à 1997 il y était responsable des opérations financières, aussi bien pour l'investissement que pour les opérations.

Andrea Traversone est diplômé de la London School of Economics (Licence d'économie et commerce international en 1993) et de l'Université de Cambridge (MBA en 1998).