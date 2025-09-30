 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,60
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jolt Capital recrute Andrea Traversone en tant que managing partner
information fournie par AOF 30/09/2025 à 15:15

(AOF) - Jolt Capital, société de gestion leader du capital-développement pour les entreprises de deeptech B2B européennes, recrute Andrea Traversone en tant que managing partner. En 2023, il a fait partie de l'équipe des partners fondateurs du NATO Innovation Fund (NIF) et en devient son unique managing partner, dirigeant une équipe de 30 personnes et ouvrant des bureaux à Amsterdam (siège), Londres et Varsovie. Dans ce cadre, Andrea Traversone a supervisé les relations avec une vingtaine de LPs institutionnels, et a procédé directement à 4 des 10 premiers investissements directs du fonds.

Andrea Traversone a œuvré dans l'univers de l'investissement deeptech depuis 1998.

Avant son expérience à la tête du fonds d'investissement de l'OTAN, Andrea Traversone a passé 25 ans chez Amadeus Capital Partners. Dans un premier temps (de 1998 à 2009), il est passé d'associate à partner, participant au déploiement des fonds Amadeus I, II et III, avant d'intégrer en 2009 le board de la société de gestion (jusqu'en 2023).

Sa seconde période démarre en 2013 lorsqu'il est nommé managing partner, avec pour mission de développer deux types de fonds : pour Amadeus Growth, il va piloter 4 générations de fonds deeptech (400 millions de dollars d'engagements), et pour Amadeus Digital Prosperity Fund, il sera en charge de 110 millions de dollars d'engagements dans le fonds.

Andrea Traversone a démarré sa carrière comme vice-président exécutif pour Villa Playa Dorada, un groupe hôtelier au Costa Rica. De 1993 à 1997 il y était responsable des opérations financières, aussi bien pour l'investissement que pour les opérations.

Andrea Traversone est diplômé de la London School of Economics (Licence d'économie et commerce international en 1993) et de l'Université de Cambridge (MBA en 1998).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Nouveau mécanisme post-Arenh : combien coûte l'électricité nucléaire en France?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.09.2025 16:03 

    La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié ses grandes évaluations des coûts complets de nucléaire, ainsi que l'estimation des revenus nucléaires d'EDF pour 2026. Ces données serviront de socle pour le nouveau mécanisme du Versement nucléaire universel ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, au palais de justice de Lyon le 29 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Procès de la sextape à Saint-Etienne: décision le 1er décembre
    information fournie par AFP 30.09.2025 16:01 

    La défense du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, accusé d'avoir fait chanter un rival avec une vidéo intime, a plaidé la relaxe mardi au dernier jour du procès, dont le jugement sera rendu le 1er décembre. Gaël Perdriau "n'a jamais eu la vidéo et aucun écrit ... Lire la suite

  • Le cercueil de Claudia Cardinale à l'église Saint-Roch à Paris le 30 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Des centaines de personnes rendent un dernier hommage à Claudia Cardinale à Paris
    information fournie par AFP 30.09.2025 15:59 

    Plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, grande figure du cinéma italien des années 1960, décédée mardi dernier à 87 ans en région parisienne. ... Lire la suite

  • "L'OM peut exister" en Ligue des champions, assure Roberto De Zerbi
    "L'OM peut exister" en Ligue des champions, assure Roberto De Zerbi
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 15:50 

    "L'OM peut exister dans cette compétition, je ne sais pas ce qu'on fera, mais je sais qu'on peut y être", assure l’entraîneur de Marseille, Roberto de Zerbi, avant de recevoir l’Ajax mardi au Vélodrome pour la 2e journée de la Ligue des champions.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank