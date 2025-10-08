 Aller au contenu principal
Jolt Capital : Marie Nicod promue partner
information fournie par AOF 08/10/2025 à 16:24

(AOF) - Jolt Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement de croissance dans la deeptech européenne, annonce la promotion de Marie Nicod au rang de partner. Un an après son arrivée chez Jolt Capital comme directrice d’investissement, Marie Nicod devient la onzième partner d’investissement de la société de gestion. Depuis l’automne 2024, elle s’est impliquée dans la modélisation et la qualification des opportunités d’investissement.

Elle a également contribué très largement à la conception et à la mise en œuvre opérationnelle du " Playbook Jolt ", un programme détaillé dédié au suivi mois par mois de la croissance des scale-ups de deeptech, de l'entrée en portefeuille jusqu'à l'exit.

Marie Nicod, qui reste basée à Paris, siège aux conseils d'administration des sociétés BioSerenity et P2i, qui font partie du portefeuille de Jolt Capital IV.

