 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jolt Capital attire une spécialiste des semi-conducteurs de Samsung
information fournie par AOF 28/05/2026 à 09:33

(Zonebourse.com) - Jolt Capital renforce sa présence en Asie avec le recrutement de Jinah Hahm comme Value Creation Partner à Séoul. L'ancienne dirigeante de Samsung Electronics, où elle a passé près de vingt ans, apportera son expertise dans les semi-conducteurs, les infrastructures IA et les technologies avancées de calcul.

Chez Samsung, elle a notamment supervisé des opérations de fusions-acquisitions, des investissements stratégiques et des licences de propriété intellectuelle au sein de la division mémoires. Elle a également participé au lancement de la première ligne de production de masse HBM au monde.

Au sein de Jolt Capital, Jinah Hahm aura pour mission d'accompagner les sociétés du portefeuille dans leur développement industriel, leurs partenariats corporate et leur expansion internationale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Semi-conducteurs
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,91 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank