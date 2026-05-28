Jolt Capital attire une spécialiste des semi-conducteurs de Samsung

(Zonebourse.com) - Jolt Capital renforce sa présence en Asie avec le recrutement de Jinah Hahm comme Value Creation Partner à Séoul. L'ancienne dirigeante de Samsung Electronics, où elle a passé près de vingt ans, apportera son expertise dans les semi-conducteurs, les infrastructures IA et les technologies avancées de calcul.

Chez Samsung, elle a notamment supervisé des opérations de fusions-acquisitions, des investissements stratégiques et des licences de propriété intellectuelle au sein de la division mémoires. Elle a également participé au lancement de la première ligne de production de masse HBM au monde.

Au sein de Jolt Capital, Jinah Hahm aura pour mission d'accompagner les sociétés du portefeuille dans leur développement industriel, leurs partenariats corporate et leur expansion internationale.

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