Jolt Capital : Akira Okada nommé premier operating partner en Asie

(AOF) - Jolt Capital annonce la nomination d'Akira Okada en tant qu'operating partner basé à Tokyo, au Japon. Il rejoint le groupe déjà constitué de six partenaires opérationnels et fera partie de l'équipe relations investisseurs en pleine croissance de Jolt Capital. La société de capital-investissement spécialisée dans les investissements deeptech de croissance en Europe a identifié le Japon comme l'un des pays les plus prometteurs pour son expansion internationale en dehors de l'Europe.

Auparavant, Akira Okada a occupé le poste de directeur des investissements chez Manulife Japan (2013-2024), où il a supervisé un large éventail de catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, et géré les portefeuilles de titres à revenu fixe de Manulife Asia (2004-2013).

Il a commencé sa carrière d'investisseur à la Long-Term Credit Bank of Japan (1988-1998) (aujourd'hui SBI Shinsei Bank), où il a occupé un poste de négociateur pour compte propre. Pendant cette période, il a négocié une variété de produits financiers, notamment des devises, des titres à revenu fixe et des produits dérivés.