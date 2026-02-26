 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jolt Capital accueille Patrick Koller en qualité d'operating partner
information fournie par AOF 26/02/2026 à 11:28

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de growth deeptech, annonce l'arrivée de Patrick Koller, ancien directeur général de Forvia, en qualité d'operating partner.

Patrick Koller a consacré 29 années à l'industrie automobile, notamment chez VDO (1990-1991), Hella (1991-1994), Valeo (1994-2000) et Forvia depuis 2006, ainsi que six années à l'industrie chimique chez Rhodia - désormais Solvay - entre 2000 et 2006. Il a exercé ses fonctions en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Membre de comités exécutifs depuis 2003, il a occupé des responsabilités couvrant la R&D, la gestion de programmes, les ventes et les opérations.

Au cours des 18 dernières années passées chez Forvia, dont il est devenu directeur général et membre du conseil d'administration en 2016, il a transformé l'entreprise d'un équipementier automobile traditionnel en un acteur technologique durable, aujourd'hui classé 7e équipementier mondial (Tier 1).

Sur les dix années passées à la tête du groupe, le chiffre d'affaires est passé de 17 milliards d'euros en 2015 à 27 MdsEUR en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,6%. Durant cette période, 17 acquisitions, 12 coentreprises et 10 cessions majeures ont été réalisées.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un traitement préventif de l'infection au VIH injectable et à longue durée d'action, considéré comme une grande avancée par les associations et les spécialistes qui l'attendaient depuis près de deux ans, va pouvoir faire son arrivée en France ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Sida: attendu de longue date, un traitement préventif du VIH arrive en France
    information fournie par AFP 26.02.2026 11:38 

    Un traitement préventif de l'infection au VIH injectable et à longue durée d'action, considéré comme une grande avancée par les associations et les spécialistes qui l'attendaient depuis près de deux ans, va pouvoir faire son arrivée en France, après un arrêté gouvernemental ... Lire la suite

  • Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres dans la City de Londres, Grande-Bretagne
    L'Europe sur de faibles variations avec une pluie de résultats
    information fournie par Reuters 26.02.2026 11:38 

    Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations ‌jeudi, mais proches de leur niveau record, alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats d'entreprises en Europe après la ​publication de Nvidia reçue sans grand enthousiasme. À ... Lire la suite

  • engie 1 (Crédit: Claude Falguiere / Flickr)
    Engie électrise le CAC 40, objectifs 2026 relevés et rachat de UKPN
    information fournie par Zonebourse 26.02.2026 11:31 

    Engie ( 7,41% à 29,58 euros) occupe la première place du CAC 40 à la faveur du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2026 et de l'acquisition de UK Power Networks, le distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Le résultat net récurrent part du groupe est ... Lire la suite

  • Marine Le Pen et Jordan Bardella au Salon de l'agriculture
    Marine Le Pen et Jordan Bardella au Salon de l'agriculture
    information fournie par AFP Video 26.02.2026 11:25 

    Marine Le Pen, cheffe des députée du Rassemblement national et Jordan Bardella, président du RN, arrivent au Salon de l'Agriculture et déambulent en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents, dont André Prosper, l'éleveur de Biguine, vache ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank