Jolt Capital accueille Patrick Koller en qualité d'operating partner

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de growth deeptech, annonce l'arrivée de Patrick Koller, ancien directeur général de Forvia, en qualité d'operating partner.

Patrick Koller a consacré 29 années à l'industrie automobile, notamment chez VDO (1990-1991), Hella (1991-1994), Valeo (1994-2000) et Forvia depuis 2006, ainsi que six années à l'industrie chimique chez Rhodia - désormais Solvay - entre 2000 et 2006. Il a exercé ses fonctions en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Membre de comités exécutifs depuis 2003, il a occupé des responsabilités couvrant la R&D, la gestion de programmes, les ventes et les opérations.

Au cours des 18 dernières années passées chez Forvia, dont il est devenu directeur général et membre du conseil d'administration en 2016, il a transformé l'entreprise d'un équipementier automobile traditionnel en un acteur technologique durable, aujourd'hui classé 7e équipementier mondial (Tier 1).

Sur les dix années passées à la tête du groupe, le chiffre d'affaires est passé de 17 milliards d'euros en 2015 à 27 MdsEUR en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,6%. Durant cette période, 17 acquisitions, 12 coentreprises et 10 cessions majeures ont été réalisées.