"Joker" en tête des nominations aux Oscars, "Les Misérables" en lice

LOS ANGELES, 13 janvier (Reuters) - Avec onze nominations, le film "Joker" de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle d'un clown criminel, fait la course en tête pour la 92e édition des Oscars qui se tiendra le 9 février à Los Angeles, où la France sera représentée notamment par "Les Misérables" de Ladj Ly et le film d'animation "J'ai perdu mon corps". "Joker", qui pulvérise le box office depuis sa sortie en octobre avec plus d'un milliard de dollars de recettes, devance d'une nomination "The Irishman" de Martin Scorsese, le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) et "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino, avec 10 nominations chacun. Dans la catégorie film étranger, "Les Misérables" de Ladj Ly, qui relate une bavure policière en région parisienne, aura la lourde tâche de s'imposer notamment face à "Parasite", du sud-coréen Bong Joon-oh qui a remporté la Palme d'or au dernier festival de Cannes, et de "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar. Autre film français en lice, "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin, est lui nommé dans la catégorie du meilleur film d'animation face à "Dragons 3 : Le monde caché", "Klaus", "Monsieur Link" et "Toy Story 4". "Mémorable" de Bruno Collet et "Nefta Football Club" d'Yves Piat complète le tableau français, respectivement dans les catégories meilleur court métrage d'animation et meilleur court-métrage. Joaquin Phoenix, Antonio Banderas, Leonardo Di Caprio, Adam Driver et Jonathan Pryce sont nommés dans la catégorie meilleur acteur ; Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron, Renée Zellweger dans celle de meilleure actrice. (Jill Serjent et Lisa Richwine, version française Marine Pennetier)