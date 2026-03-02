 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Joichi Ito, lié à Epstein, va quitter le groupe d'experts du gouvernement japonais, selon le Sankei
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Japon ne renommera pas l'homme d'affaires Joichi Ito à un comité gouvernemental sur un projet d'entrepreneuriat lorsque son mandat prendra fin ce mois-ci, en raison de ses liens avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a déclaré le journal Sankei lundi.

Cette décision intervient après la publication de millions de nouveaux documents sur Epstein par le ministère américain de la justice, ce qui a relancé l'examen des liens d'Ito avec Epstein et de ses fonctions actuelles au sein du gouvernement japonais et dans les milieux universitaires.

Ito ne sera pas reconduit au comité après la fin de son mandat ce mois-ci, a déclaré le journal, citant une source non identifiée.

Contactés par téléphone, les responsables gouvernementaux en charge du comité n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Ito n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Ito, qui a nié tout acte répréhensible lié à Epstein, a démissionné en 2019 du rôle de directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology à la suite d'un scandale de financement lié à Epstein.

La semaine dernière, le New York Times a déclaré que l'implication d'Ito dans le programme japonais d'entrepreneuriat de 64 milliards de yens (407 millions de dollars) a conduit certaines universités américaines et japonaises à prendre leurs distances.

Le programme, connu sous le nom de "Global Startup Campus Initiative", vise à construire un centre d'innovation technologique à Tokyo en partenariat avec les meilleures universités. Il a engagé Ito depuis 2024 en tant que conseiller exécutif, puis en tant que membre du comité de pilotage.

Dans un communiqué publié samedi, l'Institut de technologie de Chiba, dont Ito est le président depuis 2023, "a réaffirmé qu'il n'avait pas connaissance d'activités illégales ou inappropriées".

L'université privée située près de Tokyo a ajouté que sa "confiance dans le président Ito reste inébranlable".

Vendredi, Digital Garage Inc 4819.T , la société japonaise de fintech qu'Ito a cofondée dans les années 1990, a déclaré qu'il se retirerait en tant que directeur général d'ici la fin du mois de mars et en tant qu'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires de juin. (1 $ = 156,2900 yens)

Affaire Epstein
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank