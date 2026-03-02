Joichi Ito, lié à Epstein, va quitter le groupe d'experts du gouvernement japonais, selon le Sankei

Le Japon ne renommera pas l'homme d'affaires Joichi Ito à un comité gouvernemental sur un projet d'entrepreneuriat lorsque son mandat prendra fin ce mois-ci, en raison de ses liens avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a déclaré le journal Sankei lundi.

Cette décision intervient après la publication de millions de nouveaux documents sur Epstein par le ministère américain de la justice, ce qui a relancé l'examen des liens d'Ito avec Epstein et de ses fonctions actuelles au sein du gouvernement japonais et dans les milieux universitaires.

Ito ne sera pas reconduit au comité après la fin de son mandat ce mois-ci, a déclaré le journal, citant une source non identifiée.

Contactés par téléphone, les responsables gouvernementaux en charge du comité n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Ito n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Ito, qui a nié tout acte répréhensible lié à Epstein, a démissionné en 2019 du rôle de directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology à la suite d'un scandale de financement lié à Epstein.

La semaine dernière, le New York Times a déclaré que l'implication d'Ito dans le programme japonais d'entrepreneuriat de 64 milliards de yens (407 millions de dollars) a conduit certaines universités américaines et japonaises à prendre leurs distances.

Le programme, connu sous le nom de "Global Startup Campus Initiative", vise à construire un centre d'innovation technologique à Tokyo en partenariat avec les meilleures universités. Il a engagé Ito depuis 2024 en tant que conseiller exécutif, puis en tant que membre du comité de pilotage.

Dans un communiqué publié samedi, l'Institut de technologie de Chiba, dont Ito est le président depuis 2023, "a réaffirmé qu'il n'avait pas connaissance d'activités illégales ou inappropriées".

L'université privée située près de Tokyo a ajouté que sa "confiance dans le président Ito reste inébranlable".

Vendredi, Digital Garage Inc 4819.T , la société japonaise de fintech qu'Ito a cofondée dans les années 1990, a déclaré qu'il se retirerait en tant que directeur général d'ici la fin du mois de mars et en tant qu'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires de juin. (1 $ = 156,2900 yens)