Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson repousse la nouvelle phase de déconfinement en Grande-Bretagne Reuters • 31/07/2020 à 14:06









(Actualisé avec déclarations de Boris Johnson) LONDRES, 31 juillet (Reuters) - Boris Johnson a annoncé vendredi le report pour au moins deux semaines de la prochaine phase du déconfinement de la population en Angleterre en raison d'une accélération des contaminations par le nouveau coronavirus. Dans plusieurs parties du nord de l'Angleterre, les autorités britanniques ont même durci à compter de ce vendredi certaines restrictions imposées pour éviter une "deuxième vague" de l'épidémie. "Le samedi 1er août, nous avions espéré rouvrir en Angleterre un certain nombre d'endroits qui étaient restés fermés (...) Aujourd'hui, je crains que nous ne reportions ces évolutions pour au moins une quinzaine de jours", a dit le Premier ministre britannique au cours d'une conférence de presse. "Je sais que les mesures que nous prenons sont vraiment un coup dur pour beaucoup de personnes (...) J'en suis vraiment, vraiment désolé mais nous ne pouvons tout simplement pas prendre de risque", a-t-il ajouté. Boris Johnson a en outre annoncé une extension de l'obligation du port du masque, qui s'appliquera à partir du 8 août dans les cinémas, les lieux de culte, les musées et les galeries d'art. Le masque est déjà obligatoire dans les transports publics et, depuis plus récemment, dans les commerces. Le gouvernement britannique ne gère pas seul cette crise sanitaire pour l'ensemble du Royaume-Uni et certaines décisions relèvent des exécutifs locaux du Pays de Galles, de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord. "UN VOYANT LUMINEUX S'EST ALLUMÉ SUR LE TABLEAU DE BORD" Depuis le début de l'épidémie, plus de 300.000 cas de contamination ont été recensés au Royaume-Uni où plus de 46.000 personnes sont mortes du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, selon des statistiques dressées par l'université Johns Hopkins. Les données officielles ont montré jeudi que 846 nouvelles personnes avaient été testées positives dans le pays, la hausse quotidienne la plus élevée depuis le 28 juin. "J'ai dit que nous n'hésiterions pas à appuyer sur la pédale de frein au moindre signe indiquant que nous n'allons pas dans la bonne direction. Nous constatons qu'un voyant lumineux vient de s'allumer sur le tableau de bord", a dit Boris Johnson. Pour Chris Whitty, directeur des services de santé en Angleterre, cette dernière a probablement atteint la limite de ce qu'il est possible de faire en termes de réouverture de la société sans provoquer d'accélération des contaminations. A partir de ce vendredi, plus de quatre millions d'habitants de l'agglomération de Manchester, la plus grande ville du nord de l'Angleterre, et de certaines parties du West Yorkshire et de l'East Lancashire ont interdiction de se mêler à des personnes ne faisant pas partie du même foyer, que ce soit à leur domicile, dans leur jardin, dans les pubs, les restaurants, les commerces, les lieux de culte ou de loisir. Une amende de 100 livres est prévue en cas d'infraction. Il reste toutefois possible de se rendre au pub, à l'église ou à la mosquée avec des membres de son propre foyer. Il ne s'agit pas d'un rétablissement du confinement, mais de la distanciation sociale, a souligné Boris Johnson, en invitant ses concitoyens à respecter les recommandations des autorités sous peine de devoir subir un nouveau confinement. Les mesures appliquées soudainement dans le nord de l'Angleterre sont mises en oeuvre alors que des centaines de milliers de musulmans britanniques s'apprêtent à célébrer l'Aïd el Kébir marquant la fin du ramadan. (Guy Faulconbridge, Kate Holton, David Milliken et Phil Noble version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.