 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 937,93
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Johnson & Johnson va investir 2 milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis, alors que les droits de douane sur les médicaments se profilent à l'horizon
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Johnson & Johnson JNJ.N s'est engagé jeudi à investir 2 milliards de dollars en Caroline du Nord pour étendre la présence manufacturière américaine du fabricant de médicaments, alors que se profilent d'éventuelles taxes sur les importations de médicaments de la part de l'administration du président Donald Trump.

J&J a déclaré qu'il prévoyait de construire une nouvelle installation sur le site de fabrication de Fujifilm Diosynth, basé à Tokyo, à Holly Springs, en Caroline du Nord, au cours des 10 prochaines années.

L'expansion devrait créer environ 120 nouveaux emplois, a déclaré le fabricant de médicaments.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
178,845 USD NYSE +0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank