Johnson & Johnson va investir 2 milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis, alors que les droits de douane sur les médicaments se profilent à l'horizon

Johnson & Johnson JNJ.N s'est engagé jeudi à investir 2 milliards de dollars en Caroline du Nord pour étendre la présence manufacturière américaine du fabricant de médicaments, alors que se profilent d'éventuelles taxes sur les importations de médicaments de la part de l'administration du président Donald Trump.

J&J a déclaré qu'il prévoyait de construire une nouvelle installation sur le site de fabrication de Fujifilm Diosynth, basé à Tokyo, à Holly Springs, en Caroline du Nord, au cours des 10 prochaines années.

L'expansion devrait créer environ 120 nouveaux emplois, a déclaré le fabricant de médicaments.